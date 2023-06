Schopfheim/Wiechs: Spritdiebstahl übers Wochenende

Unbekannte haben im Mättleweg in Schopfheim-Wiechs aus zwei Baustellenfahrzeugen 250 Liter Diesel geklaut. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Freitag, 2. Juni, 14 Uhr, und Dienstag, 6. Juni, 7 Uhr, an. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) zu melden.

Höchenschwand: Feuerwehr löscht einen kleinen Waldbrand

Die örtliche Feuerwehr hat am Montag, 5. Juni, beim Felsenweg in Höchenschwand einen kleinen Waldbrand gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 14 Uhr ein Notruf ein. Die Wehr rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus.

Laut Angaben kokelte es auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern. Die Wehrleute wässerten die Brandstelle ordentlich, damit sich das Feuer nicht ausbreiten konnte.

Warum es dort brannte, ist bis dato unklar.

Jestetten: Tacho von Pedelec gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In Jestetten ist am Donnerstag, 1. Juni, zwischen 10 und 10.15 Uhr, von einem Pedelec ein elektrischer Tacho im Wert von 150 Euro gestohlen worden. Laut Polizeimitteilung war das Fahrrad vor der Volksbank in der Schaffhauser Straße abgestellt.

Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hofft auf Hinweise.

Rheinfelden: Traktor kracht in ein Auto

Ein 62-Jähriger ist am Montag, 5. Juni, 11.10 Uhr, auf der Grenzacher Straße in Rheinfelden mit seinem Traktor mit einem von einer 36-Jährigen gesteuerten Auto zusammengekracht.

Er war Richtung Herten unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos versuchte, auszuweichen. Aber der Traktor krachte hinten in ihr Fahrzeug.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 6000 Euro an. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Traktor blieb unbeschädigt. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand.