Blaulichtreport: Unbekannte auf Beutezug! Sie nehmen unverschlossene Autos ins Visier

In Laufenburg und Murg häufen sich seit dem Wochenende die Anzeigen wegen solchen Diebstählen. Die Täter klauen Geld aus den Fahrzeugen. Was rät die Polizei nun? Und: Unfälle in Weilheim und Lottstetten.