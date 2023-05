Todtmoos: Der Waldarbeiter wird leicht verletzt

Ein Waldarbeiter ist in Todtmoos am Donnerstag, 11. Mai, gegen 10.30 Uhr, von einem Teil einer morschen Buche, die umgefallen ist, an Kopf und Schulter getroffen worden, wie die Polizei berichtet. Der Mann hatte Glück. Er trug die vorgeschriebene Schutzausstattung. Deshalb wurde er nur leicht verletzt.

Vorsorglich wurde der Rettungshubschrauber angefordert. Der war allerdings nicht nötig. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus.

Albbruck: Lautes Mokick mit falschem Kennzeichen

Die Polizei hat am Mittwoch, 10. Mai, 15.50 Uhr, in Albbruck einen Jugendlichen angehalten, der mit einem überlauten Mokick mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs war. Laut deren Pressemitteilung muss der junge Mann nun mit einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

Das Versicherungskennzeichen war nicht mehr gültig. Ziffern und Buchstaben wurden wohl mit der Farbe der aktuell gültigen Kennzeichen übermalt.

Ühlingen: Mit Stein Scheibe eingeworfen

In der Hauptstraße in Ühlingen ist am Donnerstag, 11. Mai, zwischen 12.30 und 13.15 Uhr, ein Fenster eines Hauses eingeschmissen worden. Der Polizeiposten Bonndorf (07703 9325-0) sucht Zeugen.

Es handelte sich wohl um ein Fenster in etwa vier Meter Höhe eines Hauses, das nahe einer Bushaltestelle steht. Die Polizei geht davon aus, dass der Stein von der Haltestelle aus geworfen wurde. Zur Tatzeit hielten sich vermutlich einige Menschen auf, die den Steinwerfer gesehen haben müssten.

Rheinfelden: Betrunkene mit zwei Promille baut Unfall

Eine betrunkene Frau (51) hat am Donnerstag, 11. Mai, 22.50 Uhr, im Niggital mit ihrem Auto in Rheinfelden einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau über zwei Promille Alkohol intus. Ihr Wagen krachte unter anderem in ein geparktes Auto.

Die 51-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 12.000 Euro.

