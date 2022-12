Waldshut-Tiengen: Die leeren Geldkassetten liegen in der Trottengasse

Ein oder mehrere Täter sind in der Nacht auf Montag, 26. Dezember, in der Hauptstraße in Tiengen in eine Gaststätte eingebrochen. Die Polizei legt den Zeitraum in ihrer Pressemitteilung auf 1.30 bis 9 Uhr fest.

Laut Angaben verschaffte(n) sich der oder die Einbrecher über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu den Gasträumen. Dort soll(en) er oder sie die Spielautomaten geknackt haben. Die Geräte seien massiv beschädigt. Der oder die Täter nahm(en) das Bargeld aus den Automaten mit, wie die Polizei weiter informiert. Die Geldkassetten aus den Geräten seien in der Trottengasse gefunden worden. Der Schaden soll im fünfstelligen Euro-Bereich liegen.

Die Polizei bittet im Hinweise: Wer etwa Verdächtiges beobachtet hat, kann sich beim Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) melden.

Wutöschingen: Autofahrer wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wutöschingen am Freitagmorgen, 23. Dezember, ist ein 55-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist allerdings ein erheblicher Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden.

Eine 19-Jährige soll gegen 10.50 Uhr in der Hauptstraße links abgebogen sein. Ihr Wagen krachte in ein entgegenkommendes Auto. Dessen leicht verletzter Fahrer kam laut Angaben mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Schopfheim: Müdigkeit überkommt Radfahrer – Nickerchen auf Gehweg

Der Polizei wurde am Montag, 26. Dezember, kurz vor 16 Uhr, über einen in der Hohe-Flum-Straße auf dem Gehweg schlafenden Radfahrer informiert. Der 46-jährige Radfahrer gab an, dass er von einem Bekannten kam und ihm auf dem Heimweg die Müdigkeit überkam. Kurzerhand entschloss er sich, ein kleines Nickerchen auf dem Gehweg einzulegen. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Es folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus.

Kanton Aargau: Bilanz der vergangenen Festtage

Die Kantonspolizei Aargau blickt auf ruhige Festtage zurück. So blieben Großereignisse aus und der Kanton blieb von schweren Delikten verschont.

So mussten über die Weihnachtstage im Bereich des Straßenverkehrs

keine schweren Unfälle verzeichnet werden. Es gab einige kleinere Kollisionen, bei welchen es aber in den meisten Fällen bei reinen Sachschäden blieb.

Bei den Brandereignissen sind laut Polizei lediglich die Brände in Wettingen

vom 24. Dezember sowie in Spreitenbach vom 25. Dezember erwähnenswert. Der Kantonspolizei sind erfreulicherweise keinerlei Brände im Zusammenhang mit Weihnachtsbäumen oder

sonstigen Weihnachtsdekorationen bekannt.

Es konnte kein Anstieg im Bereich der Einbruchdiebstähle

festgestellt werden. Wegen Häuslicher Gewalt mussten vorwiegend die Regional-und Stadtpolizeien aber auch die Kantonspolizei in total 23 Fällen über die Weihnachtstage ausrücken. „Glücklicherweise kam es auch hier mehrheitlich lediglich zu kleineren Streitigkeiten innerhalb der Familien, welche vor Ort durch die Patrouillenbesatzungen beruhigt bzw. bereinigt werden konnten“, schreibt die Polizei. (sk)