Weil am Rhein: Die Polizei stellt den betrunkenen Schläger

Ein 31-Jähriger hat am Dienstag, 13. Juni, 16.35, in Weil am Rhein im Bereich der Humboldtstraße/Einmündung Sternenschanzstraße zuerst einer ehemaligen Bekannten (28) ins Gesicht geschlagen, dann einen Mann (50) traktiert, der dazwischen gegangen ist. Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Mann auf einem Fahrrad.

Weit kam er laut Angaben nicht. Die Polizei fahndete nach ihm und fand ihn in der Müllheimer Straße. Der 31-Jährige roch stark nach Alkohol. Der Alcomat zeigte 3,5 Promille an. Der Mann musste ins Krankenhaus zur Blutentnahme.

Weil am Rhein: 36-Jähriger zusammengeschlagen

Ein Unbekannter hat am Freitag, 9. Juni, 17.40 Uhr, an der Mündung der Kander in den Rhein bei Weil am Rhein einen 36-Jährigen verprügelt. Das Opfer wurde laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch, 14. Juni, schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) hofft auf Hinweise. Die Polizei nimmt an, dass jemand den Vorfall beobachtet haben könnte. Weil zu diesem Zeitpunkt der Picknickplatz an der Mündung und der Parkplatz stark frequentiert gewesen sein dürfte.

Bad Säckingen: Unbekannter beklaut älteres Ehepaar

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 13. Juni, gegen 10 Uhr, in der Nähe des Bahnhofs Bad Säckingen ein älteres Ehepaar beklaut. Laut Polizeimitteilung bat der Mann die beiden darum, Geld zu wechseln. Er griff in die Geldbörse und nahm mehrere Scheine (einen dreistelligen Betrag) heraus.

Das Ehepaar zeigte sich hilfsbereit und wollte dem Mann ein Eurostück wechseln. Dabei bediente er sich gleich selbst.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 40- bis 60-jährig, 1,70 Meter groß, mit grauem, kurzem Haar, eventuell mit einer Mütze auf dem Kopf. Er soll keinen Dialekt gesprochen haben.

Der Polizeiposten St. Blasien (07672 922280) nimmt Hinweise entgegen.

Wutöschingen: Ausgetrocknetes Gras gerät in Flammen

Gemähtes, ausgetrocknetes Gras an der B314 bei Wutöschingen ist am Dienstag, 13. Juni, gegen 18 Uhr, in Brand geraten. Eine Polizeistreife bemerkte bei der Einmündung nach Ofteringen starken Rauch und alarmierte die Feuerwehr.

Laut Angaben wehte ein starker Wind. Weshalb sich das Feuer rasch ausbreitete. Bis die Feuerwehr Wutöschingen am Brandherd ankam, stand offensichtlich eine 250 Quadratmeter große Fläche in Flammen.

Maulburg: Karambolage auf der B317

Drei Fahrzeuge waren am Dienstag, 13. Juni, kurz vor 8 Uhr, auf der B317 in Maulburg in einen Auffahrunfall verwickelt, bei dem die drei Fahrer leicht verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, entstand ein Sachschaden von 17.500 Euro.

Eine 37-Jährige fuhr im Berufsverkehr Richtung Lörrach. Sie musste bremsen. Einer 27-Jährigen hinter ihr gelang es, ihren Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Aber der Fahrer (30) dahinter bemerkte die beiden Autos vor ihm zu spät. Sein Fahrzeug krachte in den Wagen davor und schob ihn auf den ersten.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.