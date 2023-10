St. Blasien: Der Sportwagen ist Schrott

Auf der L154 bei St. Blasien, Höhe Windberghof, ist ein 42-Jähriger am Sonntag, 8. Oktober, 13.50 Uhr, mit seinem Sportwagen verunfallt. Er wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden von geschätzt 30.000 Euro. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Unfallfahrer, weil der aus dem Auto geklettert war und sich davon gemacht hatte.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann mit seinem Wagen wegen eines Fahrfehlers von der Straße ab. Vermutlich war er auch viel zu schnell. Das Auto krachte gegen einen Bordstein, rammte mehrere Bäume und blieb an der Alb liegen.

Der Fahrer befreite sich selbst aus dem Unfallfahrzeug und verließ die Unfallstelle. Als die Rettungskräfte ankamen, war von dem Mann nichts mehr zu sehen.

Die Polizei forderte einen Hubschrauber und Spürhunde an. Einige Kilometer weiter wurde er gefunden und ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr St. Blasien verhinderte, dass die Alb verunreinigt wurde.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Außerhalb der üblichen Bürozeiten können sich Zeugen beim zuständigen Polizeirevier in Bad Säckingen (07761 934-0) melden.

Todtmoos: Zwei Autos krachen ineinander

Auf der L151 zwischen Wehr und Todtmoos krachten am Freitag, 6. Oktober, 21. 40 Uhr, zwei Autos ineinander. Ein 60-Jähriger wollte der Polizei zufolge bei der Murgtalstraße abbiegen. Eine 30-Jährige kam ihm mit ihrem Auto entgegen. Dann passierte es.

Die Frau wurde leicht verletzt, wie die Polizei schreibt. Ihr Wagen ist Schrott. Am Auto des 60-Jährigen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Bad Säckingen: Einbruch in ein Café

In ein Café in der Alten Basler Straße in Bad Säckingen ist eingebrochen worden. Auf den ersten Blick nahmen der oder die Täter lediglich Gebäck mit, teilt die Polizei mit. Sie grenzt den Tatzeitraum auf Samstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 8. Oktober, 8.15 Uhr, ein.

Der oder die Täter stemmten eine Tür auf und steckten die süßen Stückchen ein. ob sie noch mehr mitnahmen, ermittelt die Polizei. Die Unbekannten verursachten einen Schaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise.

Küssaberg: Zwei Autos brennen aus

In der Nähe des Kraftwerks Reckingen sind am Samstag, 7. Oktober, zwei Autos in Flammen aufgegangen. Wenig später kokelten auf einer nahegelegenen Wiese mehrere Rundballen, auch in der gegenüberliegenden Schweiz wurden Brände gemeldet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, sie schließt einen Zusammenhang zwischen den Bränden nicht aus.

Die erste Meldung ging gegen 1.45 Uhr ein. Als eine Streife der Waldshut-Tiengener Polizei ankam, brannten ein Mercedes Sprinter und ein VW Touran. Die Feuerwehr Küssaberg konnte nicht verhindern, dass die Fahrzeuge komplett ausbrannten.

Gegen 8 Uhr wurden die qualmenden Strohballen gemeldet. Sie waren wohl zu feucht, als dass sich ein Feuer entwickeln konnte. Laut Polizeimitteilung kokelten sie vor sich hin. Kein Problem für die Feuerwehr.

Gegenüber in der Schweiz kam es in derselben Nacht ebenfalls zu mutmaßlichen Brandstiftungen, sodass ein Tatzusammenhang denkbar sei.

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Außerhalb der Bürozeiten kann auf dem Revier in Waldshut (07751 8316-531) angerufen werden.

Waldshut-Tiengen: Volvo beschädigt

Auf einem Parkplatz am Viehmarktplatz in Waldshut ist am Sonntag, 8. Oktober, zwischen 13.30 und 15 Uhr, beim Ein- oder Ausparken ein Volvo V60 auf der Fahrerseite beschädigt worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Er hinterließ einen Schaden von etwa 3500 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Die Ermittlungen laufen. Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf Zeugen.

Wehr: Blechschaden im Hinterhof

In einem Hinterhof in der Bahnhofstraße in Wehr ist am Montag, 9. Oktober, zwischen 8.40 und 11.40 Uhr, ein Ford angefahren und demoliert worden. Den Schaden am Auto einer 34-Jährigen schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Der Verursacher fuhr davon.

Die 34-Jährige parkte ihren Ford im Hinterhof, wo sich Parkplätze einer Pizzeria und einer Physiotherapie-Praxis befinden. Ein Unbekannter krachte beim Rangieren gegen ihren Wagen.

Die Polizei in Wehr (07762 8078-0) ermittelt und bittet Zeugen, sich beim Posten in Wehr oder beim Revier in Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.

Weil am Rhein: Zoff auf der Rastanlage

Nach einem Unfall auf der Rastanlage „Marche“ beim Autobahngrenzübergang Weil am Rhein kam es am Sonntag, 8. Oktober, 21.40 Uhr, nach einem Unfall zu Handgreiflichkeiten. Ein 69-Jähriger würgte eine 53-Jährige und drückte sie gegen ein Fahrzeug, schreibt die Polizei.

Offensichtlich krachte das Auto des 69-Jährigen in das Fahrzeug eines 58-Jährigen, in dem die 53-Jährige auf dem Beifahrersitz saß. Der Mann und die Frau gerieten daraufhin heftig aneinander.