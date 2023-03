Wutöschingen: Verunglückter Radfahrer trägt keinen Helm

Nach einem Zusammenstoß mit einem Bus auf der Kreisstraße in Wutöschingen-Horheim am Mittwochnachmittag, 22. März, gegen 15.15 Uhr, ist ein schwer verletzter Fahrradfahrer (22) mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden. Laut Polizeimitteilung trug der junge Mann keinen Helm.

Der 22-Jährige war laut Angaben mit seinem Pedelec, ebenso wie der von einem 46-Jährigen gelenkte Bus, Richtung Schwerzen unterwegs. Bei der Wutachbrücke krachte es. Der Radfahrer stürzte.

Die Polizei gibt den Schaden mit rund 1000 Euro an.

Die Verkehrspolizei (07751 8963-0) sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.

Dogern: Radfahrer erschrickt und stürzt – Polizei bittet um Hinweise

Bei einem Sturz am Mittwochmorgen, 22. März, 7.40 Uhr, in der Christoph-Stoll-Straße kurz vor der Ortseinfahrt Dogern ist ein 38-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überholte ihn ein Pritschenwagen mit zu wenig Abstand und recht zügig. Der Radler erschrak, kam laut Angaben von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Polizei sucht nach dem Lieferwagen und dessen Fahrer.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) bittet um Hinweise zum Pritschenwagen. Das Fahrzeug ist der Beschreibung zufolge älterer Bauart, orange oder rot und hat einen silbernen Aufbau.

Lörrach-Brombach: Frau (30) wird bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 22. März, 14.20 Uhr, auf der B317 im Lörracher Stadtteil Brombach ist eine 30-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizeimitteilung kam sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik. Die 55-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Die 55-Jährige kam laut Angaben mit ihrem Wagen von der Kreuzung Hasenloch und war Richtung Steinen unterwegs. An der Ampelanlage krachte sie in das von der 30-Jährgen gesteuerte Auto.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Abteilung Haagen der Lörracher Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Polizei zufolge musste die B317 zwischen der Kreuzung Hasenloch und der Einmündung in die Kreisstraße 6344 während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

Laufenburg: Auto stürzt zehn Meter den Hang hinunter

Bei Laufenburg kam in der Nacht auf Donnerstag, 23. März, ein Fahrzeug von der Straße ab und stürzte etwa zehn Meter einen steilen Hang hinunter. Die Insassen des Autos blieben laut Meldung der Feuerwehr Laufenburg nahezu unverletzt. Ein Abschleppunternehmen barg das Auto mit Unterstützung der Feuerwehr.