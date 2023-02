Waldshut-Tiengen/Weilheim: Flächenbrände schnell unter Kontrolle

Zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit ist die Feuerwehr am Montagnachmittag, 20. Februar, zu einem Flächenbrand beim alten Langensteinstadion gerufen worden. Laut Polizeimitteilung fing am Montag auch eine Fläche in einem gerodeten Waldstück in Weilheim-Aispel Feuer.

Warum das Gestrüpp beim alten Langensteinstadion in Tiengen gegen 13.45 Uhr, wie vor wenigen Tagen, wieder kokelte, ist nicht klar. Diesmal brannte eine Fläche von etwa 40 Quadratmetern.

Gegen 13 Uhr geriet der Polizei zufolge in einem gerodeten Waldstück in Weilheim-Aispel ein Feuer außer Kontrolle, das Waldarbeiter angelegt hatten.

In beiden Fällen brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle.

Waldshut-Tiengen: 0,7 Promille intus und zu schnell unterwegs

Eine Autofahrerin (55) ist mit ihrem Fahrzeug am Montagnachmittag, 20. Februar, zu schnell auf der B500 Richtung Waldshut unterwegs gewesen. Wie es sich herausstellte, hatte sie zudem 0,7 Promille Alkohol intus. Wie die Polizei mitteilt.

Laut Angaben hatte die 55-Jährige 104 Stundenkilometer auf dem Tacho, wo 80 erlaubt sind. Bei der folgenden Kontrolle fiel der Polizei wohl auf, dass die Frau nicht ganz nüchtern war. Die Fahrerin musste pusten und zur Blutentnahme.

Waldshut-Tiengen: Autos streifen sich – ein Beteiligter fährt weiter

Auf der Gurtweiler Straße zwischen Waldshut und Gurtweil sollen sich am Samstag, 18. Februar, gegen 18 Uhr, zwei Autos gestreift haben, die sich entgegenkamen. Einer der beiden Fahrer fuhr laut Polizeibericht einfach weiter. Deshalb sucht die Polizei Zeugen.

„Am VW Touran eines 43-Jährigen wurde der Außenspiegel und die linke Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt“, schreibt die Polizei. Beim gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Opel Zafira, Baujahr 2010 bis 2014, gehandelt haben.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden. Die Polizei hofft speziell auf Hinweise zum Opel.

Häusern: Brandalarm in einem Hotel – kurz darauf Entwarnung

In der Nacht auf Dienstag, 21. Februar, kurz nach 0.30 Uhr, hat in einem Hotel in Häusern die Brandmeldeanlage ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Hotelgast Brandgeruch. Die Feuerwehr gab schnell Entwarnung.

Offensichtlich war verbranntes Essen in einem Kochtopf die Ursache für den Rauch. Alle betroffenen Räume wurden gelüftet, die Gäste durften sich wieder beruhigt ins Bett legen. Verletzt wurde laut Angaben keiner.

Todtnau: Erst ignoriert er die Absperrbake, dann fährt er Feuerwehrmann an

Zu einem unrühmlichen Zwischenfall ist es am Montag, 20. Februar, gegen 14.50 Uhr, beim Fasnachtsumzug in Todtnau gekommen, bei dem ein Feuerwehrmann erst angefahren, dann bedroht worden ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 44-Jähriger fuhr laut Angaben mit seinem BMW von der Fridolin-Wißler-Straße Richtung Friedrichstraße. Wegen des Umzugs wurden Absperrbaken aufgestellt. Das interessierte den Fahrer wohl nicht. In der Kreuzung signalisierte der Feuerwehrmann, dass der Autofahrer hier nicht durchfahren darf.

Der 44-Jährige versuchte der Polizei zufolge, vorbeizufahren. Das Auto berührte das Bein des Feuerwehrmanns. Vor Schreck habe der auf die Windschutzscheibe geschlagen und einen Riss (Schaden: 800 Euro) verursacht.

Wie die Polizei weiter schreibt, stieg der Autofahrer aus, schubste den Feuerwehrmann, drohte ihm und riss ihm sein Namensschild ab.

Weil mehrere Umzugsbesucher in der Nähe gestanden hätten, hofft der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) auf Hinweise.