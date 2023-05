Albbruck: Motorrollerfahrer entzieht sich der Kontrolle

Gleich zwei Mal ist es einem Motorrollerfahrer am Mittwoch, 10. Mai, 16.20 Uhr, gelungen, vor der Polizei zu flüchten, die ihn kontrollieren wollte. Laut der Pressemitteilung verletzte er dabei einen Polizisten.

In der Schulstraße wollten die Beamten den Rollerfahrer zum ersten Mal anhalten. Der rauschte aber davon. Wenig später stellten die Polizisten den Mann auf seinem Gefährt im Schwarzwaldweg. Er drehte plötzlich am Gashebel und raste davon.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Auffällig groß gewachsen, er trug einen schwarzen Helm, eine blaue Jacke und weiße Sneakers.

Die Polizei bittet diejenigen, die Hinweise zum Rollerfahrer liefern können, sich beim Revier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) zu melden.

Klettgau: Zerstörungswut bei einer Gaststätte

Im Außenbereich einer Gaststätte in der Hauptstraße, Ecke Steinbuck, in Klettgau-Erzingen, sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 9. auf 10. Mai, Gegenstände mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro.

Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285-0) hofft auf Hinweise.

Görwihl: Mit Alkohol und Drogen intus hinterm Steuer

Die Polizei hat am Mittwoch, 10. Mai, gegen 19.15 Uhr, in Görwihl einen Autofahrer (29) angehalten, der offensichtlich Alkohol und Drogen intus hatte. Der Mann habe nach Alkohol gerochen und einen berauschten Eindruck erweckt, schreibt die Polizei.

Das Ergebnis des Alcomaten (0,6 Promille) bestätigte den Eindruck. Zudem fanden die Polizisten laut Angaben im Auto Betäubungsmittel. Sie ordneten eine Blutentnahme an. Der Fahrer ist nicht nur wegen seiner Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss dran, er muss auch mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Bonndorf: Unbekannte zerkratzen und Besprühen Luxusauto

Unbekannte haben in Bonndorf in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10. auf 11. Mai, zwischen 22.30 und 6 Uhr, einen Audi Q5 rundherum zerkratzt und mit Farbe besprüht. Laut Polizei stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Körber-Straße. Der Schaden sei beträchtlich.

Die Polizei bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Posten Bonndorf (07703 9325-0) zu melden.

Waldshut-Tiengen Nach der Talfahrt geht es hoch hinaus: Der abgerutschte Feldhäcksler ist wieder frei! Das könnte Sie auch interessieren

Schwörstadt: E-Scooterfahrer am Kopf verletzt

Bei einem Sturz am Mittwoch, 10. Mai, gegen 19 Uhr, in Schwörstadt ist ein 18-jähriger E-Scooterfahrer am Kopf verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann ins Krankenhaus.

Laut Mitteilung der Polizei fuhr der 18-Jährige mit seinem Roller von der Baummattstraße in die Hauptstraße. Er fuhr auf den Bordstein und stürzte.

Rheinfelden: Betrüger bietet billige Uhren an

Ein 41-Jähriger wollte am Dienstag, 9. Mai, gegen 14.30 Uhr, einem Mann in der Werderstraße in Rheinfelden vier, angeblich wertvolle Uhren andrehen. Laut Polizei wollte er die Uhren gegen Benzingeld tauschen. Er habe behauptet die Uhren seien zwischen 200 und 250 Euro wert. Der Angesprochene informierte die Polizei.

Nach einer kurzen Fahndung nahmen die Polizisten den 41-jährigen Tatverdächtigen fest. In seinem Auto lagen 18 Uhren, deren Einkaufspreis pro Stück im einstelligen Bereich liegen. Die Beamten beschlagnahmten die Uhren. Der 41-Jährige durfte nach der Vernehmung wieder gehen.

Todtnau: Auto gerät in Brand

In der Meinrad-Thoma-Straße in Todtnau ist am Mittwoch, 10. Mai, 10.20 Uhr, ein Auto in Brand geraten. Laut Polizeimitteilung bemerkte der 20-jährige Fahrer die blinkende Motorkontrollleuchte, und Rauch drang aus dem Motorraum. Er stoppte auf dem Parkplatz einer Schule und stieg aus.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr Todtnau gelang es, den Brand schnell zu löschen. So brannte ausschließlich der Motorraum aus. Offensichtlich war die Elektronik defekt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Schönau: Mountainbiker kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Ein Mann (67) ist nach einem Sturz mit seinem Mountainbike am Mittwoch, 10. Mai, 22.10 Uhr, auf einem abschüssigen Waldweg in Schönenberg mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er am Kopf verletzt.

Laut Angaben wollte der Mann nach dem Sturz nach Hause gehen. Ein Nachbar begleitete ihn schließlich und verständigte den Rettungsdienst, der den Hubschrauber anforderte.

Lörrach: Unter Alkohol auf E-Scooter unterwegs

Die Polizei hat am Donnerstag, 11. Mai, gegen 1.30 Uhr, in der Tumringer Straße in Lörrach einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer (40) erwischt. Am Ende soll er auch noch die Beamten beleidigt haben, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann sei in Schlangenlinien und ohne Licht gefahren. Deshalb kontrollierten ihn die Polizisten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Im Krankenhaus wurde dem 40-Jährigen Blut abgenommen.

Die Polizisten übergaben den E-Scooter der Ehefrau des Verkehrssünders. Der ließ sich zu Beleidigungen hinreißen.