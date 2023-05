Würenlos: Ambulanz in Unfall verwickelt

Ein Rettungswagen ist am Dienstag, 30. Mai, kurz nach 19 Uhr auf einer Einsatzfahrt in Würenlos im Kanton Aargau bei Baden in einen Unfall verwickelt worden. Er krachte laut Mitteilung der Kantonspolizei mit einem schwarzen Ford Mustang zusammen. Der Fahrer (49) wurde leicht verletzt, im Fahrzeug lag kein Patient.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben bei der Einmündung Chlosterschür-/Industriestraße. Die Ambulanz und das von der Polizei als Liebhaberfahrzeug bezeichnete Auto seien beträchtlich beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Schaden bis zu 100.000 Franken beträgt.

Die Kantonspolizei ermittelt, um die Situation beurteilen zu können und die Unfallursache zu klären. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet.

Bonndorf: Fußgängerin von Auto angefahren

Eine Fußgängerin (43) ist in Bonndorf auf der Ob dem Tal am Dienstag, 30. Mai, gegen 22.30 Uhr, von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeimitteilung musste die Frau mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Ihr Zustand war laut Angaben stabil.

Sie lief über die Straße. Ein 35-Jähriger bog mit seinem Fahrzeug von der Schwimmbadstraße ein. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer die Fußgängerin übersehen hatte.

Wutöschingen: Autofahrer übersieht Biker

In Wutöschingen sind am Dienstag, 30. Mai, gegen 16 Uhr, ein Auto und Motorrad zusammengekracht. Wie die Polizei mitteilt, brachte der Rettungsdienst den verletzten Biker (66) ins Krankenhaus. Der Autofahrer (78) hatte ihn wohl beim Abbiegen übersehen.

Das Auto kam laut Schilderung von der Degernauer Straße und bog nach links auf die Landesstraße. Der Biker kam aus Richtung B314, er wollte in die Altmühlenstraße fahren.

Die Polizei gibt den Schaden mit rund 7500 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Zeugen beobachten Unfallflüchtige

Aufmerksame Beobachter haben in Waldshut der Polizei zwei Autofahrer gemeldet, die sich nach Unfällen aus dem Staub gemacht haben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 59-Jährige in der Fuller Straße am Freitag, 26. Mai, gegen 15 Uhr, mit ihrem Auto in eine Mauer. Sie sammelte ihr Kennzeichen ein und fuhr davon. Der geschätzte Schaden an ihrem Fahrzeug beträgt 3000 Euro.

Der zweite Hinweis kam am Samstag, 27. Mai, gegen 16.15 Uhr: Im Parkhaus am Viehmarktplatz streifte ein Auto beim Einparken ein anderes Fahrzeug. Der Unfallverursacher habe das Parkhaus zu Fuß verlassen. Der Schaden: Rund 2000 Euro.

Bad Säckingen: Fahrerflucht in der Güterstraße

Die Polizei sucht einen Fahrer, der am Dienstag, 30. Mai, zwischen 14.55 und 16.35 Uhr, in der Güterstraße in Bad Säckingen mit seinem Wagen einen Hyundai angefahren, dessen hintere, linke Stoßstange beschädigt hat und davon gefahren ist. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 1000 Euro.

Laut Beschreibung handelte es sich um ein helles Fahrzeug. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.

Laufenburg: Kratzer an der Beifahrertür – wer war‘s?

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Laufenburg ist am Dienstag, 30. Mai, zwischen 19.15 und 10.40 Uhr, ein Mazda CX5 zerkratzt worden. Der Polizei zufolge befinden sich die Kratzspuren an der Beifahrertür, unterhalb des Türgriffs. Der Schaden soll bei rund 500 Euro liegen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise.

Lauchringen: Tür steht offen – Dieb nutzt die Chance

Ein Dieb ist im Konstanzer Äcker in Lauchringen am Dienstag, 30. Mai, in ein Haus eingedrungen. Er nahm Bargeld und Schmuck mit, schreibt die Polizei. Die Haustür stand offen, die Wohnungsinhaberin war im Garten. Der Täter nutzte die Gelegenheit, betrat das Haus und durchwühlte Schränke und Schubladen. Das alles zwischen 13.30 und 14 Uhr.

Die Polizei bittet diejenigen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Posten in Tiengen (07741 8316-0) zu melden.

Waldshut-Tiengen: Getränkeautomat beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag, 30. Mai, zwischen 17.15 und 18.20 Uhr, einen Getränkeautomaten in der Bloisstraße auf dem Aarberg in Waldshut beschädigt. Laut Polizeimitteilung schütteten sie kohlensäurehaltiges Wasser rein, was zu einem Defekt in der Elektronik führte.