St. Blasien: Der Biker stürzt in einer Linkskurve

Nach einem Sturz am Sonntag, 11. Juni, 14.20 Uhr, ist ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann mit seiner Maschine auf der L146 zwischen Menzenschwand und Äule in einer Linkskurve – vermutlich wegen eines Fahrfehlers. Der Biker rutschte unter der Leitplanke durch in einen Weidezaun.

Das Motorrad ist schwer beschädigt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit etwa 7500 Euro an. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Lauchringen: Großeinsatz wegen einer glühenden Zigarette

Eine glühende Zigarette in der Dachrinne eines Hauses am Alten Schulplatz in Oberlauchringen hat am Montagnachmittag, 12. Juni, einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wurde um 16.10 Uhr ein Dachstuhlbrand gemeldet. Insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lauchringen und aus den Nachbargemeinden rückten laut Angaben mit elf Fahrzeugen an.

Leichte Rauschwaden waberten der Polizei zufolge über dem Dach. Die Wehrleute gelangten mit dem Schlüssel, der steckte, in die Dachgeschosswohnung. Offensichtlich war in dem Moment kein Bewohner da. In der Wohnung brannte nichts. Ein Blick in die Dachrinne offenbarte die Ursache für den Rauch: Dort lag eine glimmende Zigarette.

Das Gebäude blieb unbeschädigt, Menschen wurden nicht gefährdet, schreibt die Polizei.

Wutöschingen: 18-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Nach einem Unfall an der Einmündung L163a/B314 in Wutöschingen am Montag, 12. Juni, 6.50 Uhr, ist eine 18-jährige Autofahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizeimitteilung wollte die junge Frau mit ihrem Auto von der Landesstraße nach links in die Bundesstraße biegen. Dabei übersah sie das von einem 67-Jährigen gesteuerte Fahrzeug, das von links kam. Es krachte.

Der 67-Jährige versuchte laut Schilderung, auszuweichen und trat voll auf die Bremse. Nutzte nichts, er konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Er blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Bad Säckingen: Zwei Fahrradtaschen und Bremsen geklaut

Unbekannte haben am Sonntag oder Montag, 11. oder 12. Juni, am Busbahnhof in Bad Säckingen zwei Fahrradtaschen, die Bremsanlage des Bikes und eine Trinkflasche geklaut. Das Rad, an dem die Taschen befestigt waren, stand am Fahrradständer beim Busbahnhof, schreibt die Polizei.

Ein 37-Jähriger stellte sein Rad, Marke Cube, am Sonntag, gegen 7 Uhr, in den Fahrradständer. Laut Angaben sicherte er sein Rad und die beiden Taschen mit einem alarmgeschützten Schloss. Offensichtlich hielt das den oder die Täter nicht davon ab, die Taschen vom Schloss zu reißen. Darin befanden sich ein Fahrradhelm, Werkzeug und ein Paar Handschuhe. Auch die Bremsanlage war abmontiert, und die Trinkflasche war weg.

Der Besitzer bemerkte den Diebstahl, als er am Montag, gegen 12.30 Uhr, zu seinem Fahrrad zurückkehrte. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) hofft auf Hinweise.

Bad Säckingen: Unbekannte wollen Zigarettenautomat aufbrechen

Unbekannte haben Montagnacht, 12. Juni, versucht, mit einer Flex einen Zigaretten-Automat in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen aufzusägen. Der Polizei wurden gegen 1.30 Uhr laut deren Mitteilung Verdächtige und die Geräusche der Maschine gemeldet. Vor Ort angekommen, stellten die Beamten frische Spuren am Automat fest. Offensichtlich gelang es den Tätern aber nicht, an die Zigaretten zu kommen.

Murg: Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

In der Egglerstraße in Murg ist am Montag, 12. Juni, zwischen 14 und 14.15 Uhr, ein roter Skoda angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher verschwand, wie die Polizei mitteilt. Sie bittet diejenigen, die Hinweise zum Verursacher liefern können, sich beim Posten Laufenburg (07763 92880) zu melden.

Schopfheim: Radfahrer (16) stürzt und wird lebensgefährlich verletzt

Ein 16-Jähriger ist am Montag, 12. Juni, kurz nach 7.30 Uhr, auf der Alten Wehrer Landstraße bei Schopfheim in einen Lastwagen gekracht und mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilt.

Der 16-Jährige fuhr laut Angaben auf einem asphaltierten Landwirtschaftsweg Auf dem Rauhen Bühl talwärts und bog in die Alte Wehrer Landstraße. Er krachte in den bergauf fahrenden Lastwagen. Der Junge wurde nach hinten vom Rad geschleudert und landete im Grünstreifen.

Der Sachschaden soll bei rund 5000 Euro liegen.

Hasel: Auto überschlägt sich – Fahrerin schwer verletzt

Das Auto einer 58-jährigen Fahrerin hat sich am Sonntag, 11. Juni, gegen 4.30 Uhr, auf der B518 bei Hasel überschlagen. Laut Polizeimitteilung wurde die Frau schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen.

Die Frau kam laut Angaben mit ihrem Wagen aus Schopfheim. Nach der Einmündung nach Hasel kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab. Warum, ist noch nicht geklärt. Der Wagen überschlug sich und landete auf der Fahrerseite.

Der Sachschaden beträgt der Polizei zufolge rund 6000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr im Einsatz.

Rheinfelden: Zwei Männer prügeln sich im Streit um einen Parkplatz

Wegen eines Parkplatzes auf dem Recyclinghof in der Werderstraße in Rheinfelden sind am Samstag, 11. Juni, 13.10 Uhr, zwei Autofahrer aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, prügelten sie sich am Ende.

Ein 76-Jähriger wollte mit seinem Auto in eine Parklücke stoßen. Offensichtlich musste er sein Fahrzeug aber zunächst wenden. In der Zwischenzeit fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Wagen in die Lücke.

Die Beiden stiegen aus, beleidigten und schubsten sich, bevor sie sich gegenseitig ins Gesicht schlugen.

Eimeldingen: Radfahrer auf A98 unterwegs

Ein Mann (30) ist am Montagabend, 12. Juni, mit seinem Fahrrad auf der Autobahn bei Eimeldingen gefahren. Der Mann wurde der Polizei laut deren Mitteilung um 17.10 Uhr gemeldet. Er war wohl vom Autobahndreieck Weil am Rhein Richtung Anschlussstelle Eimeldingen unterwegs.

Die Polizei leitete den 30-Jährigen an der Anschlussstelle auf den Fahrradweg abseits der Autobahn. Der Radfahrer beteuerte laut Angaben: Er habe sich verfahren, so etwas würde nie mehr vorkommen.