Ühlingen-Birkendorf: Motorrad kracht in die Leitplanke

Ein Motorradfahrer (26) ist mit seiner Maschine am Samstag, 27. Mai, gegen 12.30 Uhr, im Steinatal bei Obermettingen gestürzt. Er wurde laut Polizeimitteilung schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Die Maschine rutschte laut Angaben in einer Kurve weg und krachte in die Leitplanke. Notarzt und Rettungsdienst versorgten den Schwerverletzten an der Unfallstelle, ehe er in den Hubschrauber gelegt wurde.

Den Schaden am Motorrad beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften ausgerückt.

Albbruck: Motorradunfall in der Schachener Straße

Schon am Freitag, 26. Mai, 16.35 Uhr, ist ein 63-jähriger Biker in der Schachener Straße in Albbruck mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun auf einem Grundstück gekracht. Er zog sich einen Beinbruch zu, teilt die Polizei mit. Auch er wurde vom Rettungshubschrauber in die Klinik transportiert.

Der Schaden am Motorrad soll etwa 10.000 Euro betragen. Die Straße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Bonndorf: Biker (36) stürzt im Steintal

Mehr Glück hatte ein Biker (36) bei einem Sturz am Pfingstmontag, 29. Mai, 14.20 Uhr, bei einem Sturz, ebenfalls im Steintal – bei Steinabad. Er wurde laut Polizei leicht verletzt. Laut Angaben kam er vermutlich durch einen Fahrfehler von der Straße ab. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Den Schaden am Motorrad gibt die Polizei mit rund 1500 Euro an. Während der Unfallaufnahme war die Straße halbseitig gesperrt.

Klettgau-Erzingen: Fahrradfahrer stürzt

Ohne Helm ist am Freitag, 26. Mai, 18.25 Uhr, ein 69-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem abschüssigen Steinbuck in Erzingen gestürzt, schreibt die Polizei. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Mann an der Unfallstelle.

Kleines Wiesental: Seitenstapler fällt vom Lastwagen

Ein zwölf Tonnen schwerer Seitenstapler ist am Samstag, 27. Mai, 6.30 Uhr, von einem Tieflader gerutscht und auf die Straße geknallt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47-Jähriger mit seinem Lastwagen und dem Stapler in der Schopfheimer Straße unterwegs, als es in einer Rechtskurve passierte. Er kam von Wieslet und fuhr Richtung Niedertegernau.

Der Stapler riss laut Angaben das Geländer zur Wiese aus der Verankerung, Asphalt und Bordstein wurden demoliert. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Maulburg: Diebe pumpen Diesel ab und klauen Öl

Ein dreister Diebstahl: Unbekannte haben laut Polizeimitteilung zwischen Freitag und Dienstag, 26. und 30. Mai, auf einem Firmengelände in der Teichmatt in Maulburg die Tankdeckel von zwei Betonmischern aufgebrochen und Diesel abgepumpt. Zudem ließen sie fünf Flaschen Öl und zehn Liter Wasch- und Pflegemittel mitgehen.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) bittet diejenigen, die im genannten Zeitraum auf dem Firmengelände etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.