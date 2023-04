Waldshut-Tiengen: Städtische Feuerwehr löscht den Brand

In der Nähe des Viehmarktplatzes in Waldshut ist am Donnerstagmorgen, 20. April, 9.50 Uhr, ein Reinigungsfahrzeug in Brand geraten. Laut Polizeimitteilung entstand ein Schaden von rund 120.000 Euro.

Ein 48-Jähriger reinigte mit seinem Spezialfahrzeug Straße und Gehwege. Auf dem gepflasterten Fußweg Richtung Unterführung B34/Viehmarktplatz qualmte es plötzlich in der Fahrgastzelle, wie die Polizei schildert. Der Mann stoppte sein Fahrzeug und stieg aus. Im Nu brannte die Fahrgastzelle lichterloh. Feuer kam auch aus dem Motor darunter.

Die städtische Feuerwehr löschte den Brand. Aber die komplette Fahrgastzelle mit dem Unterbau sind beschädigt. Ursache des Brands war vermutlich ein Defekt.

Klettgau: Unfall mit einem Muldenkipper – Rettungshubschrauber kommt

An einer Baustelle zwischen Reutehof und Schrennenhof im Klettgau-Dorf Bergöschingen ist es am Donnerstag, 20. April, zu einem Arbeitsunfall mit einem Muldenkipper gekommen. Mit einer schweren Handverletzung kam der 19-jährige Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik, wie die Polizei berichtet.

Laut Angaben fuhr der Mann bergab. Sein Fahrzeug geriet vermutlich zu weit nach links. Der Muldenkipper rutschte auf dem aufgeweichten, unbefestigten Boden neben der Fahrbahn den Abhang hinunter. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der 19-Jährige kletterte aus dem Fahrzeug.

Waldshut-Tiengen: Betonsäule umgefahren – Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Rein- oder Rausfahren von einem Grundstück hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Donnerstag, 20. April, zwischen 8.50 und 10.15 Uhr, in der Hadwigstraße in Tiengen eine Betonsäule umgefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizeimeldung war auf der Säule an einer Hofeinfahrt eine Lampe befestigt. Laut Angaben wurde die Säule im unteren Drittel abgebrochen. Wahrscheinlich habe der Verursacher die Säule notdürftig wieder aufgestellt, mit einem neongelben Klebeband fixiert. Sachschaden: Rund 200 Euro.

Wer Hinweise zum Verursacher liefern kann, kann sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316531) melden.

Grafenhausen: Unfall mit zwei Verletzten – Einsatz von Rettungshubschrauber

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße bei Grafenhausen am Donnerstag, 20. April, 12.40 Uhr, ist eine 50-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie kam der Polizei zufolge mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der andere Beteiligte, ein 24-Jähriger, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert.

Der 24-Jährige war mit seinem Ford Transit auf der Verbindungsstraße zwischen Buggenried und Mettenberg unterwegs. Er wollte über die Kreuzung an der Kreisstraße fahren. Dabei übersah er den Renault mit der Frau am Steuer, die von rechts kam. Es krachte.

Die Polizei geht von einem Totalschaden (50.000 Euro) an beiden Fahrzeugen aus. Sie mussten abgeschleppt werden.

Neben zwei Rettungswagenbesatzungen und der Polizei war die Feuerwehr Grafenhausen mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.-

Rheinfelden: Auto macht sich selbstständig und rollt in eine Wiese

Kein Gang eingelegt? Die Handbremse nicht angezogen? Vermutlich, weil es nicht ausreichend gesichert war, hat sich am Donnerstag, 20. April, kurz vor 12 Uhr, bei einem Imbiss in der Bahnhofstraße in Rheinfelden ein VW selbstständig gemacht. Wie die Polizei mitteilt, rollte das Fahrzeug rückwärts über die Straße und eine etwa zwei Meter hohe Böschung hinunter auf eine Wiese.

Der 30-Jährige hatte seinen Wagen beim Imbiss geparkt. Ungesichert geriet das Fahrzeug ins Rollen. Es rollte noch 25 Meter auf der Wiese, bis es zum Stehen kam.

Das Auto blieb laut Angaben unbeschädigt, aber der Abschleppwagen musste es bergen.

Wehr: Fußgängerin (87) vom Auto angefahren – leicht verletzt

In der Höfstraße in Wehr ist am Donnerstag, 20. April, kurz nach 17 Uhr, eine Fußgängerin (87) mit ihrem Rollator angefahren worden. Laut Polizeimitteilung hatte sie Glück, sie wurde leicht verletzt.

Eine 79-Jährige wollte wohl mit ihrem Auto von einem Parkplatz fahren. Sie übersah die Fußgängerin. Die 87-Jährige stürzte, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Weil am Rhein: 84-jährige Fußgängerin beim Ausparken angefahren – schwer verletzt

Eine 68-Jährige hat am Donnerstag, 20. April, 10.10 Uhr, in der Königsberger Straße in Weil am Rhein beim Ausparken eine 84-jährige Fußgängerin angefahren. Die ältere Frau stürzte der Polizei zufolge und wurde wohl am Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin ins Krankenhaus.

Offensichtlich übersah die Autofahrerin, die rückwärts von einem Parkplatz fahren wollte, die Frau, die auf dem Gehweg unterwegs war.