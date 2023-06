Laufenburg: Feuerwehr rückt mit sechs Fahrzeugen an

Um 15.10 Uhr, am Mittwoch, 14. Juni, erhält die Polizei nach eigener Auskunft einen Anruf: In der Lanmattenstraße im Laufenburger Ortsteil Binzgen brennt ein Radlader. Laut Pressemitteilung rückten Feuerwehr und Polizei an.

Die Einsatzkräfte der mit sechs Fahrzeugen angerückten Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Dennoch entstand ein erheblicher Schaden, den die Polizei mit rund 15.000 Euro angibt.

Zudem sei ein Holzstamm, der etwa drei Meter neben dem brennenden Fahrzeug lag, durch die Hitze beschädigt. Die Polizei geht bei der Brandursache von einem technischen Defekt aus.

Albbruck: Gefährliches Überholmanöver auf Kreisstraße

Zwei unbekannte Autofahrer haben am Mittwoch, 14. Juni, 17.50 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Unter- und Oberalpfen fast einen schweren Unfall verursacht. Dank der Geistesgegenwart eines 67-Jährigen, der überholt wurde, und des Fahrers eines entgegen kommenden Wagens wurde laut Polizeimitteilung Schlimmeres verhindert. Die traten voll auf die Bremse und wichen aus.

Der 67-Jährige war mit seinem Auto Richtung Oberalpfen unterwegs, als ein schwarzer Wagen, kurz danach ein zweites schwarzes Fahrzeug an ihm vorbei rauschte. Während der zweite an ihm vorbeizog, kam Gegenverkehr.

Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751 89630) bittet den Fahrer des entgegen kommenden Fahrzeugs und weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen: Auto auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hebelstraße in Tiengen ist am Mittwoch, 14. Juni, ein Ford angefahren worden. Die Polizei sucht den Verursacher des Unfalls, der einfach davongefahren ist.

Ein 79-Jähriger stellte gegen 10 Uhr seinen Ford auf dem Parkplatz ab. Eine Stunde später kam er zurück und sah, dass die gesamte rechte Seite seines Fahrzeugs beschädigt war. Der Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf rund 1000 Euro.

Der Polizeiposten Tiengen (07741 83160) bittet diejenigen, die etwas zum Verursacher sagen können, sich zu melden.

Rheinfelden: Mit 2,7 Promille auf dem Kleinkraftrad

Die Polizei hat am Mittwoch, 14. Juni, gegen 22.45 Uhr, eine 51-Jährige kontrolliert, die mit ihrem Kleinkraftrad auf der B34 fuhr und nach links auf die B316 abbog, weil die Beleuchtung am Fahrzeug nicht ausreichend war. Laut Polizeimitteilung stellte sich heraus, dass die Frau 2,7 Promille Alkohol intus hatte. Sie musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Grenzach-Wyhlen: Pedelec kracht in Autotür

Nach einem Unfall mit seinem Pedelec am Mittwoch, 14. Juni, kurz vor 16 Uhr, in der Ziegelhofstraße in Grenzach-Wyhlen ist ein 73-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilt die Polizei mit.

Er fuhr talwärts. Indes parkte ein 56-Jähriger sein Auto beim Bandweg und öffnete die Tür. Der Mann mit dem Pedelec konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, krachte in die Autotür und flog auf den Asphalt. Sein Helm soll beim Aufprall geplatzt sein.

Lörrach: Golf aus einer Firmenhalle geklaut

Unbekannte haben am Mittwoch, 14 Juni, zwischen 8 und 15.15 Uhr, einen weißen VW Golf, Sechserbaureihe, R-Modell, im Wert von 20.000 Euro aus einer Firmenhalle in der Gewerbestraße in Lörrach gestohlen, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Die Diebe schafften es, in die mit zwei elektronischen Rolltoren verschlossene Halle zu gelangen.

Das Polizeirevier Lörrach (07621 176-0) hofft auf Hinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich melden.