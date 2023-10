Laufenburg-Rhina: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 73-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag, 5. Oktober, gegen 16.15 Uhr in der Säckinger Straße in Rhina zu Fall gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der Mann aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Bad Säckingen: Autofahrer missachtet Vorfahrt, Radfahrer wird leicht verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag, 5. Oktober, gegen 15.55 Uhr die Gießenstraße in Bad Säckingen aus Richtung Stadtmitte und bog nach links in die Schulhausstraße ab. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete er dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 86-jährigen Pedelec-Fahrers.

Der 86-Jährige befuhr die Gießenstraße und wollte an der Kreuzung Schulhausstraße weiter geradeaus in Richtung Stadtmitte fahren. Durch den Zusammenstoß stürzte der 86-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Bözberg/Schweiz: Motorradfahrer mit 145 Kilometern pro Stunde unterwegs

Ein Motorradfahrer war am Donnerstag, 5. Oktober, so viel zu schnell unterwegs, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn eröffnete und das Fahrzeug sicherstellte.

Um 16.45 Uhr passierte das Motorrad die Kontrollstelle der Kantonspolizei Aargau auf dem Bözberg. Das Messgerät zeigte 145 km/h an, worauf die grüne Kawasaki direkt durch die Polizeipatrouille gestoppt wurde. Nach Abzug aller Toleranzen ergab sich eine Tempoüberschreitung von 61 km/h, weshalb der Rasertatbestand erfüllt war.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Verfahren gegen den 19-jährigen Lernfahrer eröffnet. Das Motorrad wurde beschlagnahmt. Den Führer- und Lernfahrausweis musste der Lenker auf der Stelle abgeben.

Jestetten: Polizei sucht Zeugen nach versuchten Wohnungseinbrüchen

Bereits in der Zeit zwischen Freitag, 29. September, und Mittwoch, 4. Oktober, kam es zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Straße Im Niederfeld in Jestetten zu zwei Einbruchsversuchen.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte ein noch unbekannter Täter, an einem Einfamilienhaus eine Terrassentür aufzuhebeln. An einem weiteren Einfamilienhaus in Im Niederfeld wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. In beiden Fällen scheiterte der Täter und musste unverrichteter Dinge abziehen.

Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Außerhalb der üblichen Bürozeiten können sich Zeugen auch beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Rufnummer 07751 8316-531 melden.

Schaffhausen/Schweiz: Beifahrerin bei Kollision leicht verletzt

Am späteren Montagvormittag, 2. Oktober, hat sich in der Stadt Schaffhausen eine Kollision zwischen einem Auto und einem Sattelschlepper ereignet.

Gegen 11.30 Uhr am späteren Montagvormittag fuhr der 52-jähriger Sattelschlepperfahrer in Schaffhausen von der Solenbergstraße in die Ebnatstraße (Fahrtrichtung Stadt Schaffhausen) ein. Dabei übersah er ein Auto, das von einer 75-jährigen Frau auf der Ebnatstraße in Richtung Herblingen gelenkt wurde. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Dabei wurde die 93-jährige Beifahrerin im Auto leicht verletzt. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.