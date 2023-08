Ühlingen-Birkendorf: Dicker Brocken auf L159

Polizisten haben am Montagabend, 28. August, im Steinatal zwischen Untermettingen und Detzeln einen Felsbrocken von der L159 geräumt, damit der Verkehr wieder fließen kann, schreibt die Polizei.

Gegen 22 Uhr ging auf dem Revier in Waldshut ein Anruf ein mit dem Hinweis, dass beim Steinbruch ein Gesteinsbrocken auf der Straße liegt. Die Polizisten machten sich auf den Weg. Tatsächlich fanden sie ein etwa 70 Zentimeter langes und 50 Zentimeter dickes Monstrum.

Die Polizei schreibt: „Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den Felsbrocken von der Straße zu schieben, und sie reinigten die Fahrbahn, sodass ein reibungsloser Verkehr wieder möglich war.“

Albbruck: Immer wieder knallt‘s bei Schachen

Eine Bewohnerin hat der Polizei am Montag, 28. August, gegen 14.30 Uhr, berichtet, dass sie bei Schachen Knallgeräusche gehört habe. Laut Polizeimitteilung war es nicht das erste Mall, dass es im Albbrucker Ortsteil knallte, wie eine Streife herausgefunden habe.

Die Quelle ist bisher nicht bekannt. Jäger waren es wohl nicht. Deshalb bittet die Polizei auf dem Revier in Waldshut (07751 8316-531), „Wahrnehmungen dieser Art sofort zu melden.“

Bonndorf: Unbekannter auf nächtlicher Diebestour

Ein Dieb oder mehrere Diebe treiben ihr Unwesen in Bonndorf und Umgebung. Jüngst, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. auf 27. August, haben Unbekannte aus geparkten Autos Wertgegenstände geklaut. Zuvor kam es zu solchen Diebstählen schon in Wutach und Wellendingen, teilt die Polizei mit.

Die Polizei schreibt weiter: „Ein bislang unbekannter Täter nutzt den Schutz der Dunkelheit und die nächtliche Ruhe, um Wertsachen aus den Autos zu stehlen.“ Was oder wie viel die Diebe geklaut haben, ist noch nicht klar. Die Polizei Bonndorf (07703 93250) ermittelt.

Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe: „Wer verdächtige Wahrnehmungen macht oder nicht identifizierbare Personen auf Überwachungskameras feststellt, wird gebeten sich beim Polizeiposten Bonndorf zu melden. In dringenden Fällen bitte die Notrufnummer 110 wählen.“

Lörrach-Brombach: Einbruch in alte Sporthalle

Unbekannte sind am Wochenende, irgendwann zwischen Freitag und Sonntag, 25. und 27. August, in die alte Sporthalle in der Karl-Wenk-Straße im Lörracher Stadtteil Brombach eingebrochen, berichtet die Polizei. Ob sie etwas gestohlen haben, ist unklar. Auf jeden Fall richteten sie einen großen Schaden an.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Sie seien über die Gebäuderückseite, wo sie eine Glastür demolierten, in die Halle gelangt. Sie durchsuchten laut Angaben sämtliche Räume und beschädigten einiges an Inventar. Die Halle werde im Moment als Lager genutzt.

Die Polizei Lörrach (07621 176-0) hofft auf Hinweise.