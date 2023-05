Waldshut-Tiengen: Er fährt mit 1,1 Promille intus

Die Polizei hat am Mittwoch, 24. Mai, 11.50 Uhr, in Waldshut einen 79-jährigen Autofahrer gestoppt und kontrolliert, der 1,1 Promille Alkohol intus hatte. Der Mann musste zur Blutentnahme, seinen Führerschein ist er vorerst los, wie die Polizei berichtet.

Der Mann roch stark nach Alkohol, als er mit den Beamten sprach. Deshalb musste er pusten. Der Alcomat lieferte das eindeutige Ergebnis.

Dachsberg: Elfjähriger stürzt mit seinem Fahrrad

Ein Elfjähriger ist bei einem Sturz mit seinem Fahrrad am Mittwoch, 24. Mai, gegen 12.30 Uhr, im Dachsberger Ortsteil Wittenschwand leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, versorgte der Rettungsdienst den Jungen.

Offensichtlich hatte sich ein Kleidungsstück des Jungen in den Speichen des Vorderrads verheddert.

Jestetten: Unfall wegen Vorfahrtsmissachtung

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung ist es in der Schaffhauser Straße in Jestetten zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine Autofahrerin (21) leicht verletzt, schreibt die Polizei. Notarzt und Rettungsdienst versorgten sie vor Ort.

Laut Schilderung bog ein 79-Jähriger mit seinem Auto von der Kirchstraße nach links in die Schaffhauser Straße ein. Die 21-Jährige krachte mit ihrem Wagen ins Fahrzeug des Verursachers.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 11.000 Euro.

Schliengen: Polizei hofft auf Hinweise zu Grabschmuckdieben

Unglaublich! Jetzt wird auch noch Grabschmuck geklaut. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Donnerstag, 25. Mai, schreibt, wurde seit Anfang des Jahres auf dem Friedhof in Schliengen von mehreren Gräbern Schmuck gestohlen.

Der Polizeiposten Kandern (07626 97780-0) ermittelt und bittet, diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Lörrach: Dieb flüchtet mit geklautem Fahrrad

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag, 25. Mai, gegen 0.45 Uhr, ein schwarzes Pedelec im Wert von 4000 Euro aus einem Schopf in der Wilhelm-Wagner-Straße in Lörrach gestohlen. Dafür ließ er ein, vermutlich ebenfalls geklautes Mountainbike zurück. Berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Laut Angaben hatte eine Frau beobachtet, wie jemand ein Fahrrad aus dem Schopf schob. Sie habe den Mann lautstark aufgefordert, das Rad stehen zu lassen. Doch der Dieb schwang sich auf den Sattel und fuhr davon. Die von der Frau verständigte Polizei fahndete erfolglos nach dem Unbekannten.

Beim gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, das abgeschlossen war. Der Dieb ließ ein violettes Moutainbike der Marke Trek, Modell Marlin, zurück. Weil das Rad wahrscheinlich ebenfalls gestohlen war, sucht die Polizei nach dessen Besitzer. Er solle sich beim Revier in Lörrach (07621 176-0) melden.