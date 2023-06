Stühlingen: Um 18.30 Uhr geht die Vermisstenmeldung ein

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben am Mittwoch, 31. Mai, 21.40 Uhr, einen drei Stunden zuvor vermisst gemeldeten, dementen Mann (88) gefunden und wieder zu seiner Ehefrau zurückgebracht, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Gegen 18.30 Uhr ging der Anruf beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen ein: „In Stühlingen-Grimmelshofen wird seit den Morgenstunden ein 88-jähriger, stark dementer und orientierungsloser Mann vermisst.“ Umgehend wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet.

Mit der Wärmebildkamera aus dem Polizeihubschrauber konnte der Mann aufgespürt werden. Die Kamera registrierte einen Wärmepunkt 600 Meter vom Wohnhaus des Gesuchten entfernt. Die Besatzung des Hubschraubers lotste die Suchtrupps zu diesem Punkt, der sich in einem unzugänglichen Bereich eines Felds mit hohen Pflanzen befand.

Dort lag der Mann – stark unterkühlt. Nachdem die Ärzte ihn versorgt hatten, brachten sie ihn zu seiner Ehefrau zurück.

Bad Säckingen Sami H. (15) wird seit einer Woche vermisst – die Polizei sucht nach dem Jungen Das könnte Sie auch interessieren

Wehr: Jugendlicher (16) stürzt mit seinem Moped

Ein Jugendlicher (16) ist am Donnerstag, 1. Juni, 17.10 Uhr, auf der L155 zwischen Wehr und Bergalingen mit seinem Moped gestürzt. Laut Polizeimitteilung verursachte der Fahrer eines weißen Autos den Unfall, bei dem der Teenager leicht verletzt und ins Krankenhause gebracht wurde.

Laut Beschreibung überholte der 16-Jährige mit seinem Krad ein Auto. Noch bevor er den Vorgang abschloss und einscheren konnte, rauschte das weiße Fahrzeuge an ihm vorbei.

Der Junge war für kurze Zeit zwischen den beiden Autos. Er bekam einen Schreck, und er verlor die Kontrolle über sein Zweirad, kam von der Straße ab und überschlug sich. Das weiße Auto fuhr weiter. Das Krad (Schaden: 2000 Euro) des Jungen ist kaputt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise zu dem weißen Fahrzeug und dessen Besitzer.

St. Blasien: Auto kracht in Gegenverkehr

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag, 1. Juni, gegen 16.45 Uhr, auf der Umgehungsstraße in St. Blasien mit seinem Auto in den Gegenverkehr gekracht. Der Unfall ging glimpflich ab, keiner wurde verletzt, berichtet die Polizei.

Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, ist unklar. Der 25-Jährige im entgegenkommenden Fahrzeug wollte ausweichen, einen Zusammenstoß konnte er nicht verhindern.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 15.000 Euro an. Weil das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, wurden Rettungsdienst und Feuerwehr verständigt. Sie wurden schließlich nicht gebraucht.

Albbruck: Mit 1,3 Promille hinterm Steuer

Die Polizei hat am Donnerstag, 1. Juni, 11.10 Uhr, einen 67-jährigen Autofahrer gestoppt, der 1,3 Promille Alkohol intus hatte. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Manns.

Laut Angaben wollten die Polizisten den Mann kontrollieren. Der roch wohl stark nach Alkohol, weshalb er pusten musste.

Mühlenbach/Stühlingen Stühlinger Ehepaar kommt bei Motorradunfall ums Leben – Trauer auch bei DRK und Feuerwehr groß Das könnte Sie auch interessieren

Rheinfelden/CH: Einbrüche in Schrebergartenhäuser

Der Polizei sind am Donnerstag, 1. Juni, mehrere aufgebrochene Häuschen in einer Schrebergartensiedlung an der Zürcherstraße in Rheinfelden/Schweiz gemeldet worden. Die Einbrüche geschahen vermutlich zwischen dem 31. Mai und 1. Juni.

Die Kantonspolizei Aargau schreibt von bis dato vier aufgebrochenen Gartenhäuschen. In allen Fällen wurden laut Angaben die Türen beschädigt. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Kantonspolizei Aargau empfiehlt: „Wenn möglich die Anlage einzäunen und den Zugang verschließen. Einbruchhemmende Türen und Fenster verbauen. Beleuchtungen erweitern. Kein Geld und Wertsachen im Schrebergartenhaus deponieren. Werkzeuge und Esswaren nicht sichtbar verstauen.

Bei einem festgestellten Einbruch oder verdächtigen Wahrnehmungen sollte sofort der Polizeinotruf 117 gewählt werden.