Schopfheim: Der Einbrecher kommt nicht weit

Die Polizei hat am Mittwoch, 21. Juni, in Schopfheim einen 16-Jährigen festgenommen, weil er versucht hat, bei einem Juwelier einzubrechen und in einer Parfümerie eingebrochen ist, berichten Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Teenager sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Um 1.35 Uhr versuchte er laut Angaben im Pflughof in ein Juweliergeschäft einzudringen, kurz vor 4 Uhr brach er in eine Parfümerie in der Hauptstraße ein. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Wenig später schnappte sie den 16-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht eine Untersuchungshaft. Der Verdächtiger wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Frick/CH: Mann nach kurzer Diebestour verhaftet

Kantonspolizei und Zoll haben in der Nacht auf Donnerstag, 22. Juni, einen 23-Jährigen verhaftet, der in Frick im Kanton Aargau in einem Wohnquartier herumgeschlichen ist, und wohl Autos geknackt hat, teilt die Kantonspolizei mit.

Ein Anwohner in Frick rief um 2.45 Uhr bei der Polizei an, dass sich jemand im Quartier herumtreibe. Er beschrieb den Mann, und der soll auch im Carport des Anrufers gewesen sein.

Worauf Kantonspolizei und Zoll nach dem Mann fahndeten. Am Bahnhof spürten sie ihn auf und kontrollierten ihn. Er hatte fremde Kreditkarten und Geldbeutel bei sich – offensichtlich Diebesgut. Es konnte laut Polizei zumindest einer Tat zugeordnet werden.

Die Polizei nahm den 23-Jährigen fest. Die Umstände und Zusammenhänge werden aktuell ermittelt.