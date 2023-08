Kreise Waldshut und Lörrach: Polizei schnappt Schnellfahrer und Verkehrssünder

Die Polizei war im Rahmen der Motorradkonzeption in den Landkreisen Lörrach und Waldshut am vergangenen Wochenende auf beliebten Ausflugsstrecken präsent. Bei den Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurden ebenfalls überwacht.

Los ging es am Freitag, 4. August, tagsüber mit Kontrollen in St. Blasien an der Landstraße 149 und in Todtmoos an der Landstraße 151. Laut Polizeiangaben wurden 107 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 17 Motorräder. Zwölf Verstöße wurden geahndet, der weitaus größere Anteil der Beanstandungen machte der Autoverkehr aus. Ein 49-jähriger Autofahrer war mit 0,56 Promille unterwegs. Einen Motorradfahrer erwartet sogar ein Strafverfahren, da er wohl keine Fahrerlaubnis zum Führen seines Motorrades hatte, schreibt die Polizei.

Am Samstag, 5. August, wurde tagsüber auf der Bundesstraße 317 bei Todtnau kontrolliert. Dort wurden 20 Geschwindigkeitsverstöße und drei Gurtverstöße festgestellt. Auch hier machte der weitaus größere Anteil an Beanstandungen der Autoverkehr aus. Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

Kanton Aargau: Polizist von Fussballfans attackiert

Nach dem Fussballspiel Aarau – Neuchâtel Xamax attackierten vermummte Fans in Aarau einen zivilen Kantonspolizisten. Er wurde leicht verletzt. Die Kantonspolizei informiert über den Fall wie folgt: Am Sonntagnachmittag, 6. August 2023, spielte der FC Aarau im Stadion Brügglifeld gegen Neuchâtel Xamax. Bis auf einige Provokationen zwischen den Fans verlief die Begegnung störungsfrei.

Jedoch auf dem Rückmarsch nach Aarau löste sich aus der Masse von FCA-Fans eine Gruppe Vermummter. Im Aarauer Gönhardquartier rannten diese etwa um 16.30 Uhr auf einen Polizisten zu. In zivil begleitete dieser die Fans und war den Angreifern offensichtlich bekannt. Die vier oder fünf Männer stellten sich dem Polizisten in den Weg. Unvermittelt und grundlos, wie die Polizei schreibt, schlug ihm einer der Unbekannten die Faust ins Gesicht. Der 60-jährige Kantonspolizist ging zu Boden und erlitt verschiedene Prellungen und Schürfungen.

Weil unbeteiligte Beobachter des Vorfalls lauthals protestierten, ließ die Gruppe vom Polizisten ab und flüchtete unerkannt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen nach den unbekannten Schlägern aufgenommen. Dazu sucht sie Augenzeugen, welche den Zwischenfall beobachtet haben, und nimmt Hinweise entgegen.

Rheinfelden: Kontrollstelle an der Autobahn A 98

Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Freiburg hatten am Mittwoch, 2. August, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, auf der Autobahn A861/A98, nach der Ausfahrt Nollinger Bergtunnel, Fahrtrichtung Lörrach, eine Kontrollstelle eingerichtet. Zielrichtung hierbei war die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.

Neben Unterstützungskräften der umliegenden, örtlichen Polizeireviere, beteiligten sich Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, sowie des Hauptzollamtes Lörrach an der Kontrollaktion. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurden gegen drei Personen Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Kleinmengen an Betäubungsmitteln eingeleitet.

Ein Verkehrsteilnehmer muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen, da bei ihm festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, mit einem Auto am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm.

Für drei Verkehrsteilnehmer endete die Weiterfahrt vor Ort, da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft in Lörrach eingeleitet. Das Hauptzollamt Lörrach leitete neben drei zollrechtlichen Straftaten, außerdem Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz und der Schwarzarbeit, ein.

Laufenburg: Fahrzeug auf Discounter-Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Discounters im Laufenpark wurde laut Polizeiangaben am Montag, 7. August, zwischen 18.50 Uhr und 19 Uhr ein VW TSI 5 beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken an das Auto gefahren und hat dieses mittig an der Fahrertüre beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Rheinfelden: Kelleraufbrüche in der Traubenstraße

In dem Zeitraum zwischen Montag, 7. August, 22 Uhr bis Dienstag, 8. August, 5 Uhr, hebelte ein Unbekannter in der Traubenstraße eine Metalltür auf, um in einem Mehrfamilienhaus zu den Kellerräumen zu gelangen. Von zwei Kellerabteilen wurden laut Polizei die Holztüren aufgebrochen. An zwei weitere Türen konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Bislang ist nur bekannt, dass aus einem Kellerabteil ein blauer Koffer fehlen würde.