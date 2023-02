Waldshut-Tiengen: 17 Mal Handy am Steuer – sie bekommen eine Anzeige

17 Autofahrer hat die Polizei bei einer zweistündigen Schwerpunktkontrolle am Donnerstagmorgen, 23. Februar, in Waldshut auf der B34/Eisenbahnstraße dabei ertappt, wie sie hinterm Steuer an ihren Handys herumfummelten. Laut Mitteilung der Polizei waren zudem acht Fahrer nicht angeschnallt.

„Bei vielen Verkehrsunfällen ist die Ursache nicht offensichtlich“, schreibt die Polizei. Sie geht davon aus, dass häufig Ablenkungen zu diesen Unfällen führen. Das Hauptphänomen sei die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt. Das war für die Polizei Grund genug, um einmal mehr zu kontrollieren.

Todtmoos: Mann (60) sitzt mit 1,5 Promille hinterm Steuer

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag, 24. Februar, bei einer Verkehrskontrolle in Todtmoos einen 60-jährigen Autofahrer erwischt, der 1,5 Promille Alkohol intus hatte.

Pech gehabt! Der 60-Jährige geriet laut Angaben in eine Verkehrskontrolle. Er habe durch den Alkohol deutliche Ausfallerscheinungen gezeigt. Er musste pusten.

Wie die Polizei mitteilt, musste der Mann zur Blutentnahme, seinen Führerschein ist er bis auf Weiteres los.

Bonndorf: Autofahrerin kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, auf der B315/Talstraße in Bonndorf-Wellendingen ist eine 44-jährige Autofahrerin mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden. Sie bremste bei der Einmündung L168/An der Steige. Das bemerkte die 28-jährige Autofahrerin hinter ihr zu spät – es krachte. Wie die Polizei mitteilt.

Beide Autos waren laut Angaben nicht mehr fahrtüchtig. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 5000 Euro an. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Rheinfelden: Auto überschlägt sich auf der Auffahrt zur A98

Das Auto einer 26-Jährigen hat sich am Donnerstag, 23. Februar, 20.50 Uhr, auf der Auffahrt zur A98 bei Rheinfelden überschlagen. Die Frau wurde laut Polizeimeldung verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die 26-Jährige fuhr der Schilderung zufolge auf der A861 und wollte auf die A98 Richtung Lörrach auffahren. Im Kurvenbereich des Überleitungsastes sei ihr Wagen mit den rechten Rädern aufs Bankett gekommen. Beim Versuch, gegenzusteuern, sei das Auto ins Schleudern geraten. Es kam laut Angaben von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Hang, überschlug sich und landete wieder auf den Rädern.

Feuerwehr und Abschleppdienst mussten das Auto bergen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 8000 Euro.