Laufenburg: Die Diebstähle von Ortsschildern häufen sich

Ominös: In Laufenburg und den Ortsteilen kommen seit November Ortsschilder weg. Sie sind einfach abgeschraubt und mitgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden bislang acht Schilder gestohlen, jüngst, am Dienstag, 7. März, das Ortsschild von Rotzel.

Bisher sind acht Ortsschilder weg: Sie wurden laut Angaben in Laufenburg, Rotzel, Binzgen und Hochsal geklaut. Im jüngsten Fall schraubten der oder die Täter das Ortsschild von Rotzel am Verbindungsweg nach Hänner, am sogenannten Hännemer Loch, ab. Weitere Schilder und ein Wegkreuz sind seither verschwunden.

Der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden mittlerweile auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/9288-0) hofft auf Hinweise.

Schopfheim: Polizist verhindert mit Vollbremsung einen schlimmen Unfall

Auf der B518 bei Schopfheim ist es am Mittwoch, 8. März, 22.50 Uhr, beinahe zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Streifenwagen der Polizei gekommen. Nur mit einer Vollbremsung verhinderte der Polizist am Steuer Schlimmeres.

Ein 39-Jähriger überholte laut Polizeimeldung mit seinem Wagen zwischen Hasel und Schopfheim einen Bus. Er hatte sich wohl etwas verschätzt. Der Streifenwagen kam ihm entgegen. Der Beamte musste das Pedal voll durchdrücken, bis das Polizeiauto stand.

Der Autofahrer fuhr weiter, die Streife stellte ihn aber im Bereich Eichen und zeigte den 39-Jährigen an.

Wehr: Verbranntes Essen im Seniorenheim – Pflegerin muss ins Krankenhaus

Verbranntes Essen hat am Dienstagabend, 7. März, in einer betreuten Wohnanlage für Senioren in Wehr starken Rauch verursacht. Wie die Polizei mitteilt, öffnete eine Pflegerin die betroffene Wohnung und atmete den Rauch ein. Sie kam ins Krankenhaus.

Rauchmelder schlugen an, die Tür der Wohnung war zu. Um 19.10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Bis die Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen ankamen, war es der Pflegerin gelungen, in die Wohnung zu kommen. Aber sie bekam wohl eine Rauchschwade ab.

Der Bewohner blieb laut Angaben unversehrt, in der Wohnung entstand kein Schaden.

Lörrach: Kind stürzt in der Bündtenstraße mit seinem Fahrrad

Ein Junge (11) ist am Mittwochmorgen, 8. März, gegen 7.15 Uhr, in der Bündtenstraße in Lörrach-Brombach mit seinem Fahrrad gestürzt. Laut Polizeimitteilung wurde der Elfjährige am Knie verletzt. Die Polizei sucht nach dem Autofahrer, der den Sturz verursacht hat.

Der Mann soll mit seiner dunklen Limousine zu dicht am Jungen vorbei gefahren sein. Der Elfjährige sei erschrocken und deshalb gestürzt. Das Auto fuhr laut Angaben weiter.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/9800-0) bittet Zeugen, sich zu melden.