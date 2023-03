Bad Säckingen: Die Polizei sucht nach dem geflüchteten Motorradfahrer

Fast wie im Wilden Westen. Weil er sich einer Kontrolle entziehen will, ist ein Motorradfahrer am Samstagabend, 4. März, gegen 18 Uhr, im Stadtgebiet von Bad Säckingen vor einer Polizeistreife geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, entkam der Mann mit seinem Zweirad schließlich über eine Fußgängerbrücke.

Der Polizei zufolge war eine Gruppe von drei Motorrädern in der Alten Basler Straße unterwegs. Einer der Biker nahm einem Auto die Vorfahrt. Eine Polizeistreife wollte ihn stoppen und kontrollieren. Der Motorradfahrer drehte den Hahn auf und flüchtete mit Vollgas. Laut Angaben ignorierte er mehrere auf Rot gestellte Ampeln, raste über den Scheffelpark und entkam über eine Fußgängerbrücke.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) sucht nach dem zum Tatzeitpunkt dunkel bekleideten Fahrer mit längerem schwarzem Haar und seiner Enduro mit schwarzer und dunkelroter Verkleidung. Das Kennzeichen war der Polizei zufolge hochgeklappt. Sie bittet um Hinweise.

Landkreis Waldshut: Fünf E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Fünf E-Scooter ohne Versicherungsschutz hat die Polizei am Wochenende, 3. bis 5. März, bei Kontrollen im Kreisgebiet gestoppt – in Waldshut-Tiengen, Lauchringen, Wutöschingen, Jestetten und Bad Säckingen. Laut Polizeimitteilung hatten die Fahrzeuge kein oder ein ungültiges Versicherungskennzeichen.

Laut Angaben kam am Freitagabend, 3. März, in Wutöschingen bei einem 37-Jährigen auf dem E-Scooter eine Fahruntüchtigkeit dazu. Der Mann soll 0,6 Promille Alkohol intus gehabt haben. Für E-Scooter-Fahrer gilt laut Polizei ein Grenzwert von 0,5 Promille – wie bei allen Kraftfahrzeugführern.

Die Polizei weist daraufhin, dass seit dem 1. März dieses Jahres auch E-Scooter ein neues, für das Versicherungsjahr 2023 ausgegebenes Kennzeichen in Form eines Aufklebers benötigen.

Wehr: Gleitschirmflieger bricht sich bei der Landung das Bein

Ein Gleitschirmflieger hat sich am Samstag, 4. März, gegen 15.30 Uhr, bei der Landung in Wehr ein Bein gebrochen. Wie die Polizei mitteilt, kam der 50-Jährige mit seinem Fluggerät auf freier Fläche unglücklich auf dem Boden auf.

Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Bad Säckingen: Einbrüche in mehrere Kleingärten

Der Polizei sind bis zum Montag, 6. März, drei Einbrüche in Gartenhäuschen in Kleingärten im Gebiet Gettnau am Rhein in Bad Säckingen bekannt geworden. Der Polizei zufolge wurden Werkzeug, ein Laubbläser, eine Kabeltrommel, eine Wildkamera und Bier gestohlen.

Es soll ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten im Verlauf der vergangenen Woche (ab 27. Februar) passiert sind. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) ermittelt.

Waldshut-Tiengen: Volieren im Wildgehege zerschnitten

Im Wildgehege in Waldshut sind zwischen Samstag und Sonntagmorgen, 4. bis 5. März, mehrere Volieren mutwillig beschädigt worden, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Laut Angaben wurden größere Löcher in das Zaungeflecht geschnitten. Der Sachschaden ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) ermittelt.

Waldshut-Tiengen: Zimmerbrand – keine Verletzten

Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen, 5. März, zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Neumattstraße in Tiengen ausgerückt. Laut Mitteilung der Polizei brach das Feuer im zweiten Obergeschoss aus, die Feuerwehr wurde gegen 10.15 Uhr verständigt.

Laut Angaben konnten sich die Bewohner in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr verhinderte durch den schnellen Einsatz, dass das Feuer auf weitere Räume übergriff. Das Zimmer wurde allerdings erheblich beschädigt. Der Polizei zufolge entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat der Polizeiposten Tiengen übernommen.

Laufenburg: Verkehrsunfall – ein Autofahrer hat 0,9 Promille intus

Im Laufenpark in Laufenburg sind am Samstagabend, 4. März, 18.50 Uhr, zwei Autos zusammengekracht, wie die Polizei mitteilt. Einer der beiden Fahrer, ein 64-Jähriger, hatte laut Angaben 0,9 Promille Alkohol intus.

Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils rund 3000 Euro. Der alkoholisierte Fahrer musste zur Blutprobe, den Führerschein ist er vorläufig los.