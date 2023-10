Dettighofen: Biker rutscht unter der Leitplanke durch

Bei einem Sturz auf der L163 zwischen Jestetten und Dettighofen am Donnerstag, 12. Oktober, 14.35 Uhr, ist ein Motorradfahrer (29) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik transportiert.

Der Polizei zufolge fuhr der Biker zu schnell. Er stürzte, rutschte unter der Leitplanke durch und rollte einen Abhang hinunter.

Den Schaden am Motorrad gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an.

Stein/CH: Vierjähriger von Auto erfasst

Ein Vierjähriger ist am Donnerstag gegen 17.45 Uhr beim Überqueren der Münchwilerstrasse in Stein von einem Auto erfasst worden. Laut Kantonpolizei hielt der Fahrer kurz an, fuhr dann jedoch in unbekannte Richtung weiter.

Der Junge kam mit mittleren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Wagen könnte ein Polo oder Golf gewesen sein, der Fahrer wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Zeugenaussagen nimmt die Polizei in Schafisheim unter Telefon 0041 628868888 entgegen.

Höchenschwand: Autofahrer (75) schwer verletzt

Ein 75-jähriger, schwer verletzter Autofahrer ist am Donnerstag, 12. Oktober, gegen 21.45 Uhr, mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Die Polizei teilt mit, dass der Mann mit seinen Fahrzeug auf der B500 zwischen Häusern und Tiefenhäusern von der Fahrbahn abkam und sich überschlug – vermutlich wegen eines Fahrfehlers. Das Auto hat nur noch Schrottwert.

Rheinfelden: Rückwärtsfahrt mit Folgen

Beim Rückwärtsfahren ist 46-Jähriger am Donnerstag, 12. Oktober, 6.40 Uhr, auf der A861 bei Rheinfelden in ein Auto gekracht, das von einem 40-Jährigen gesteuert wurde.

Laut Polizeimitteilung wollte der Lastwagenfahrer die Autobahn an der Ausfahrt Rheinfelden Süd verlassen. Er fuhr an der Ausfahrt vorbei. Er stoppte sein Fahrzeug auf der rechten Spur und legte den Rückwärtsgang ein – fatal.

Hinter ihm hatte der 40-Jährige schon abgebremst und heftig gehupt. Was der Lastwagenfahrer wohl nicht hörte. Der Lastwagenanhänger krachte ins Auto und schob dies ein paar Meter nach hinten.

Wie es sich herausstellte, hatte der 46-Jährige 1,5 Promille Alkohol intus – so das Ergebnis des Alcomatentests. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Spital, seinen Führerschein ist er vorerst los.

Verletzt wurde glücklicherweise keiner. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 2500 Euro.

Schwarzwald Wer ist die Frau, die 1997 ermordet wurde? 50 neue Hinweise nach „Aktenzeichen XY“ Das könnte Sie auch interessieren

Lörrach: Auffahrunfall auf der Autobahn

Kurz vor 8 Uhr, am Donnerstag, 12. Oktober, hat es auf der A98 gekracht. Hier ereignete sich auf der Überholspur ein Auffahrunfall, bei dem ein 23-Jähriger leicht verletzt wurde, schreibt die Polizei.

Laut Schilderung musste ein 56-Jähriger bei der Anschlussstelle Lörrach Mitte stark bremsen, weil ein 59-Jähriger mit seinem orangenen Kleinlastwagen mit Anhänger plötzlich ausscherte. Der 23-Jährige reagierte zu spät und krachte mit seinem Auto in den Wagen des 56-Jährigen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig, sie mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 10.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621 98000) hofft auf Hinweise von anderen Verkehrsteilnehmern, die den Unfallhergang beobachtet haben.