Landkreis Lörrach: Einige Fahrzeuge geraten auf der A98 ins Schleudern

Aufgrund Glatteis und starkem Schneefall ist es am Dienstagmorgen, 28. Februar, zu mehreren, teilweise auch schweren, Verkehrsunfällen auf der A98 gekommen, bei dem mehrere Autofahrer verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilt, kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Die Polizei berichtet von vier Unfällen.

An der Anschlussstelle Eimeldingen gerieten zwei Fahrzeuge ins Schleudern und kollidierten mit der Schutzplanke. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt.

Einige Minuten später ereignete sich etwa 500 Meter vor der ersten Unfallstelle ein weiterer Unfall, bei dem eine Fahrzeugführern ebenfalls ins Schleudern geriet und die Schutzplanke streifte. Sie erlitt beim Unfall einen Schock.

Ein weiterer Unfall, bei dem eine Fahrzeugführerin verletzt wurde, ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Ost. Hierbei geriet die Fahrerin mit ihrem Wagen ins Schleudern. Ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt.

An der Anschlussstelle Lörrach-Mitte kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem einer der Verkehrsbeteiligten verletzt wurde. Auch er musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Lauchringen: Lieferwagen überholt Rettungswagen trotz Gegenverkehr und Verbot

Ein unbekannter Fahrer hat mit seinem Lieferwagen am Montagabend, 27. Februar, gegen 19.15 Uhr, bei der Abfahrt der B34 nach Oberlauchringen ein Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes überholt. Trotz Überholverbot und Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann war laut Angaben mit seinem Transporter Richtung Waldshut unterwegs. Er ignorierte das Überholverbot, die entgegen kommenden Autos waren ihm offensichtlich ebenso egal.

Die Polizei ermittelt, ob der Lieferwagenfahrer den Gegenverkehr gefährdete. Gefährlich war das Manöver auf jeden Fall. Deshalb bittet sie Zeugen, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) zu melden.

Lauchringen: Geparktes Auto im Rilkeweg beschädigt – Verursacher fährt davon

Im Rilkeweg in Oberlauchringen ist am Wochenende, 24. bis 27. Februar, ein geparktes Auto beschädigt worden. Laut Polizeimitteilung wurde der blaue Hyundai Kleinwagen erheblich an der Fahrertür demoliert. Der Verursacher fuhr davon.

Die Polizei vermutet, dass der Verursacher wenden wollte oder einfach zu nah am nun beschädigten Auto vorbeifuhr.

Die Polizei sucht den Verursacher und bittet diejenigen, die etwas beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) zu melden.

Hasel: Auto überholt Lkw trotz Gegenverkehr – Polizei sucht Zeugen!

Ein 22-Jähriger hat sich am Montag, 27. Februar, gegen 19.30 Uhr, auf der B518 bei Hasel beim Überholen wohl verschätzt und rammte beim Einscheren den überholten Lastwagen. Weil die Polizei auch wegen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ermittelt, sucht sie Zeugen.

Vor dem Parkplatz Eichener Höhe soll der junge Fahrer mit seinem Audi A3 überholt haben. Laut Angaben scherte er zu früh wieder ein. Dabei krachte er mit der rechten Seite seines Wagens in das Führerhaus des Lastwagens.

Verletzt wurde keiner. Den Schaden am Lastwagen beziffert die Polizei mit rund 750, den Schaden am Audi mit etwa 4000 Euro.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet die Verkehrsteilnehmer, die zum genannten Zeitpunkt auf der B518 bei Hasel unterwegs gewesen sind und Hinweise liefern können, sich zu melden. Die Bitte richtet sich besonders an diejenigen, die dem 22-jährigen Audifahrer entgegengekommen sind.

Schopfheim: Unbekannte besprühen die Türe der Pfarrkirche

Unbekannte haben am Wochenende, 24. bis 26. Februar, die Tür des Seiteneingangs der Pfarrkirchen in der Adolf-Müller-Straße in Schopfheim mit Farbe besprüht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) sucht Zeigen, die während dieses Zeitraums rund um die Pfarrkirchen etwas Verdächtiges gesehen haben. (sk)