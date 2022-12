Bad Säckingen: Unbekannte brechen in Gartenhütten ein

Mehrere Einbrüche in Gartenhütten wurden der Polizei am Samstag, 17. Dezember, gemeldet. Auf dem Gewann „In den Reben“ verschafften sich Unbekannte über ein verschlossenes Rolltor Zugang zu einem Gartengrundstück, brachen dort einen Holzschuppen auf und entwendeten sämtliche Geräte der Marke „Stihl“.

Außerdem öffneten die Unbekannten gewaltsam eine auf dem Grundstück befindliche Garage und machten sich noch an einer Blechhütte zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier Motorsägen, eine Motorspritze und eine Heckenschere der Marke „Stihl“ entwendet. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 1800 Euro an. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 12. Dezember, und Samstag, 17. Dezember.

Der Polizei wurden, ebenfalls am Samstag, 17. Dezember, zwei weitere Einbrüche im nahe gelegenen Murger Weg gemeldet. Hier drangen Unbekannte in die Schuppen zweier nebeneinanderliegender Gartengrundstücke ein.

Die Türen der Schuppen wurden mit einem Werkzeug aufgehebelt und die Gartenhütten anschließend durchsucht. In einer der Hütten entwendeten die Unbekannten ein Schweizer Offiziersmesser mit individueller Gravur. Der dabei entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/93 40) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Gewann „In den Reben“ und im Murger Weg machten, sich auf dem Polizeirevier zu melden.

Görwihl: Lastwagen streift Linienbus und fährt weiter

Ein Lastwagen hat am Montag, 19. Dezember, gegen 13.10 Uhr einen Linienbus gestreift und ist weitergefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Lastwagen von Strittmatt auf der L 153 in Richtung Görwihl. Auf gerader Strecke, unweit der Einmündung Richtung Hartschwand/Rotzingen, geriet der Lastwagen aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Linienbusses.

Der Laster fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Lastwagen bis 7,5 Tonnen handeln. Dieser soll über einen weißen Planenaufbau mit rotem Schriftzug verfügen. Der Schriftzug könnte TLC oder TLHC lauten.

Der Polizeiposten Görwihl (07764/93299800) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Schopfheim/Hasel: Mann stirbt auf dem Nachhauseweg

Ein 51-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag, 17. Dezember, auf dem Nachhauseweg zwischen Schopfheim und Hasel gestorben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Mann am Freitagabend zunächst eine betriebliche Weihnachtsfeier und danach eine Lokalität in Schopfheim-Gündenhausen besucht.

Die Polizei vermutet, dass er sich gegen 1.20 Uhr zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht hat. Am Samstagmorgen wurde er tot auf dem parallel zur B 518 verlaufenden Radweg bei Hasel gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor, vielmehr sei von einem tragischen Unglücksfall auszugehen.

Die Kriminalpolizei Lörrach sucht Zeugen, um die Umstände des Heimwegs nachvollziehen zu können, Telefon 07621/17 60 zu melden.