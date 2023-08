Hohentengen: Er zerrt an der Fahrertür

Unrühmliche Szenen haben sich in Hohentengen am Dienstag, 1. August, gegen 23.30 Uhr, auf der Hauptstraße abgespielt. Laut Mitteilung der Polizei wollte ein Autofahrer dem anderen an den Kragen, nachdem er ihn überholt und ausgebremst hatte.

Ein 73-Jähriger wollte mit seinem Auto in die Bogenstraße abbiegen. Ein dunkler Polo überholte, bremste ihn aus. Dessen Fahrer stieg laut Schilderung aus und zerrte an der Fahrertür des 73-Jährigen. Er beleidigte und bedrohte ihn. Ein weiterer Fahrer stoppte seinen Audi A6, stieg aus und half dem älteren Mann, der schließlich weiterfuhr.

Die Polizei bittet den Audifahrer und mögliche weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise nehmen die Verkehrspolizei (07751 8963-0) und das Revier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) entgegen.

Klettgau: Elektroschrott brennt im Wald

Die Feuerwehr hat am Montag, 31. Juli, in einem Waldstück nahe des Sportplatzes in Erzingen brennenden Elektroschrott gelöscht, der dort illegal entsorgt wurde, teilt die Polizei mit. Gegen 14.15 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Flammen griffen auf einen Baumstamm über. Die Feuerwehr hatte laut Angaben alles schnell unter Kontrolle.

Der Polizei zufolge wurde gegen 11.30 Uhr dort ein Mann beobachtet, der einen Handwagen hinter sich her zog. Er könnte etwas mit dem Brand zu tun haben.

Küssaberg: Einbruchversuch scheitert

Unbekannte haben zwischen Samstag, 29. Juli, 19 Uhr, und Sonntag, 30. Juli, 17 Uhr, versucht, in ein Haus in den Wüstreben im Küssaberger Ortsteil Dangstetten einzubrechen. Sie scheiterten laut Polizeimitteilung beim Versuch, die Haustür aufzuhebeln. Unter Umständen seien sie gestört worden, während sie sich sich an der Tür zu schaffen machten.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) ermittelt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.

Lauchringen: Unbekannte machen Beute in Wohnhaus

Unbekannte sind am Mittwoch, 2. August, zwischen 9.30 und 10 Uhr, in ein Haus in der Eberwiesenstraße in Oberlauchringen eingedrungen und haben Goldschmuck und Bargeld gestohlen, teilt die Polizei mit. Laut Angaben nutzten der oder die Täter die halbe Stunde, in der die Bewohner weg waren. Offensichtlich gelangten sie über eine offene Garage und eine nicht abgeschlossene Tür ins Haus.

Wie die Polizei weiter schreibt, beobachtet eine Anwohnerin am frühen Morgen ein Pärchen, das mit Fahrrädern auffällig langsam durch die Straße fuhr.

Die Polizei bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich beim Posten in Tiengen (07741 8316-0) oder Revier in Waldshut (07751 8316-531) zu melden.

Schopfheim: Diebe bedienen aus in Autos

Zwei Diebstähle haben sich am Mittwoch, 2. August, in Schopfheim ereignet. Der Polizei zufolge wurde zwischen 11.30 und 11.140 Uhr ein Zusteller am Eisweiher, zwischen 12.30 und 13 Uhr eine Marktbeschickerin in der Hauptstraße beklaut. In beiden Fällen bedienten sich der oder die Täter in nicht abgeschlossenen Autos. In einem Moment, in dem die beiden Fahrer kurz nicht aufpassten.

Der Zusteller war dabei, Pakete auszuliefern. Der Dieb leerte derweil den Rucksack im Auto aus und klaute ein Mobiltelefon. Eine 65-Jährige war dabei, ihren Marktstand abzubauen. Ihr Wagen war ebenfalls nicht abgeschlossen. Ihr wurde schwarzer Rucksack mit Geldbörse, Fotoapparat und Mobiltelefon gestohlen.