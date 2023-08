Wehr: Beleidigung und Sachbeschädigung

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag, 5. August, 0.50 Uhr, in der Seebodenstraße in Wehr völlig ausgerastet. Warum, weiß keiner so genau. Wie die Polizei berichtet, riss er aus einem Fahrzeug hinter ihm einen Rucksack, schlug ihn aufs Dach und beleidigte die Insassen.

Ein 42-Jähriger war mit seiner Familie auf der B518 unterwegs. Dicht hinter ihm folgte der Unbekannte, der kurz nach der Einfahrt nach Wehr überholte. Er bog in die Seebodenstraße, hielt mitten auf der Fahrbahn an und stieg aus.

Ziemlich wütend riss er den Rucksack aus dem Fahrzeug der Familie, donnerte den aufs Autodach und wurde beleidigend. Der 42-jährige Familienvater versuchte, den Rucksack zurückzuholen, dabei wurde er laut Angaben leicht an der Hand verletzt. Der Unbekannte verschwand mit seinem Auto.

Die Polizei bittet diejenigen, die den Vorfall in der Seebodenstraße beobachtet haben, sich beim Posten in Wehr (07762 80780) zu melden.

Dogern: Diebe stehlen wertvolle Baumaschinen

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 3. August, 16.30 Uhr, und Freitag, 4. August, 7 Uhr, auf der Großbaustelle im Neubaugebiet Ewies wertvolle Baumaschinen gestohlen, schreibt die Polizei. Sie hofft auf Hinweise.

Die Diebe nahmen unter anderem eine Stihl Motorsäge, eine Laser Hilti mit zwei Empfängern, ein Bosch Ladegerät mit vier Akkus, eine Bosch Akku-Bohrmaschine, eine Bosch Akku-Flex, eine Bindemaschine und einen Hilti Akku-Schrauber mit Ladegerät und Akkus mit.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

Rickenbach: Außenspiegel abgefahren

Ein schwarzer Kleinwagen hat am Samstag, 5. August, 17.40 Uhr, auf der Landstraße zwischen Wehr und Rüttehof (Gemeinde Rickenbach) einem BMW Kombi den Außenspiegel demoliert, der Fahrer fuhr weiter, wie die Polizei mitteilt.

Der 36-jährige Fahrer des BMW fuhr einen Kilometer vor Rüttehof, als ihm das andere Fahrzeug in einer Rechtskurve entgegen kam. Wohl auf der falschen Spur, wie der 36-Jährige der Polizei beschrieben habe. Es krachte, der Spiegel war futsch.

Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 100 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) hofft auf Hinweise.

Küssaberg: Auto mutwillig demoliert

Ein oder mehrere Täter haben am Sonntag, 6. August, gegen 4 Uhr, die Wut an einem im Trottacker in Kadelburg geparkten Hyundai ausgelassen. Laut Mitteilung der Polizei wurde der Außenspiegel abgetreten und ein Blumentopf auf die Motorhaube geschmissen. Die Erde war über das ganze Auto verstreut. Dabei wurde ein beträchtlicher Schaden angerichtet.

Der Polizeiposten Tiengen (07741 83160) bittet: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich melden.

Lauchringen: Fahrzeug auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riedstraße in Lauchringen ist am Samstag, 5. August, gegen 11.15 Uhr, ein Ford Kuga angefahren worden, wie die Polizei mitteilt.

Ein 58-Jähriger stellte sein Auto ab, er war laut Angaben nicht lang weg. Als er zurückkam stellte er fest, dass sein Ford an der hinteren Felge auf der Fahrerseite und am Kotflügel beschädigt war.

Die Polizei hofft, dass jemand den Vorfall und den Verursacher beobachtet hat, und bittet, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

Waldshut-Tiengen: Auto beim Einkaufsmarkt beschädigt

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Brückenstraße in Waldshut, ist am Freitag, 4. August, gegen 18 Uhr, ein Opel beschädigt worden. Die Polizei vermutet, dass ein Einkaufswagen gegen das Auto gekracht ist.

Der Schaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf Hinweise.

St. Blasien: Mehrere Autos beim Sportplatz zerkratzt

Während eines Fußballspiels am Samstag, 5. August, zwischen 16 und 18 Uhr, sind auf dem Parkplatz des Sportplatzes in St. Blasien mehrere Autos zerkratz worden. Wie die Polizei mitteilt, kommt der Schaden auf mehrere tausend Euro. Über zehn Fahrzeuge sollen beschädigt worden sein.

Hinweise nimmt der Polizeiposten St. Blasien (07672 922280) entgegen.

Hochrhein Blaulichtreport: Auto überschlägt sich auf der L163 – die Fahrerin (18) wird schwer verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Weil am Rhein: Betrunkener greift Polizisten an

Weil er einen Platzverweis nicht akzeptieren will, hat am Samstag, 5. August, 23.45 Uhr, ein betrunkener Gast (22) in einem Lokal in der Hauptstraße in Weil am Rhein die Polizisten angegriffen. Laut Polizeimitteilung musste er im Revier übernachten.

Der Mann schrie, eine Schlägerei bahnte sich an, die Polizei wurde gerufen. Die Polizisten sprachen einen Platzverweis aus. Damit war der Mann überhaupt nicht einverstanden.

Die Beamten wollten ihn aus der Gaststätte drängen. Der 22-Jährige leistete Widerstand, schlug und trat laut Angaben nach den Polizisten und beleidigte sie fortwährend. Eine Beamtin wurde leicht verletzt.

Weil zu befürchten war, dass der junge Mann keine Ruhe geben würde, nahm die Polizei ihn mit aufs Revier.

Böllen: Kleintransporter bleibt am Hang stecken

Ein Kleintransporter ist an der L131 zwischen Ober- und Unterböllen bei Schönau am Samstag, 5. August, 17.35 Uhr, an einem Hang stecken geblieben. Der Polizei zufolge wollte der 40-jährige Fahrer mehrere Oldtimer vorbei lassen. Er steuerte eine Parkbucht an, bremste, rutschte aber ein Stück den Hang hinunter.

Laut Angaben konnte der 40-Jährige unverletzt aussteigen. Aber die Feuerwehr musste sein Fahrzeug sichern, damit es geborgen werden konnte. Der Kleintransporter wurde stark beschädigt, die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Neben Feuerwehr und Polizei war die Bergwacht im Einsatz.