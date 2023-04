Albbruck: Nach einem Bedienungsfehler in die Scheibe

Ein 87-Jähriger ist am Montag, 24. April, gegen 9.30 Uhr, in Albbruck mit seinem Auto gegen ein Schaufenster gefahren. Dabei richtete er laut Polizeimeldung einen Schaden von rund 10.000 Euro an, dazu kommt ein Schaden am Auto von etwa 6000 Euro. Das Ganze passierte beim Rangieren auf dem Parkplatz des Geschäfts. Die Polizei schreibt von einem Bedienungsfehler.

Der Mann schein nicht verletzt zu sein, aber die Helfer des Roten Kreuzes brachten ihn laut Angaben vorsorglich ins Krankenhaus.

Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrerin kracht in Lieferwagen

Eine Frau ist mit ihrem Fahrrad in der Glockenbergstraße in Tiengen, am Sonntag, 23. April, gegen 17.30 Uhr, in einen Mercedes Sprinter gekracht. Wie die Polizei berichtet, stürzte die Frau, stieg wieder aufs Rad und fuhr davon. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Die Unbekannte kam aus Richtung Bahnhof. Warum sie in den Lieferwagen krachte, ist unklar. Die Frau verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro.

Die Polizei schreibt: „Bei der Fahrradfahrerin soll es sich um eine jüngere Frau oder Jugendliche mit langen braunen Haaren gehandelt haben. Sie nutzte ein schwarzes Pedelec.“ Um Hinweise bittet der Polizeiposten Tiengen (07741 8316-0).

Waldshut-Tiengen: Lieferwagen in der Schwarzwaldstraße beschädigt

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Montag, 24. April, zwischen 15 und 21 Uhr, einen in der Schwarzwaldstraße in Waldshut abgestellten Lieferwagen beschädigt. Der Verursacher fuhr davon. Er beschädigte der Polizei zufolge den Außenspiegel eines Mercedes Citan. Die Polizei sucht auch in diesem Fall von Unfallflucht Zeugen.

Der Schaden soll bei mehreren hundert Euro liegen. Wer etwas beobachtet hat, solle sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) melden.

Rheinfelden: Betrunkener Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

In der Basler Straße in Rheinfelden, unweit des Polizeireviers, ist am Montag, 24. April, 19.10 Uhr, ein 43-jähriger Fahrradfahrer über den Bordstein gestürzt. Er kam schwer verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Offensichtlich hatte der Mann fast zwei Promille Alkohol intus, so die Anzeige am Alcomat. Im Spital wurde ihm laut Polizeimitteilung Blut abgenommen.

Polizeipräsidium Freiburg: 98 Temposünder müssen mit einem Fahrverbot rechnen

1000 Fahrzeuge sind am Freitag, 21. April, zu schnell gefahren. Das ist das Ergebnis des sogenannten Speedmarathons im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg. Laut dessen Pressemitteilung waren in Freiburg und den Landkreisen Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald sowie Emmendingen 30 Kontrollstellen eingerichtet.

Die Bilanz: Mehr als 28.000 Fahrzeuge wurden gemessen, 1067 waren zu schnell unterwegs. 985 Fahrer müssen mit einer Anzeige und 82 mit einer Verwarnung rechnen. Das Polizeipräsidium schreibt weiter: „98 Autos waren so schnell, dass die Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssen.“

Beiden den Kontrollen wurden zudem neun Verstöße gegen das Handy-Verbot geahndet, 13 Insassen waren nicht angeschnallt.

Das Polizeipräsidium Freiburg verweist einmal mehr darauf: „Zu hohe Geschwindigkeit gehört weiterhin zu den Hauptunfallursachen. Kontrollen werden deshalb auch außerhalb des europaweiten Speedmarathons konsequent fortgeführt.“