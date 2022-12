Klettgau: Eine Spur im Asphalt führt die Polizei zum Unfallwagen

Ein 81-Jähriger ist mit seinem Auto am Dienstagabend, 27. Dezember, in Klettgau-Rechberg von der Straße abgekommen und hat laut Polizeimeldung einen Poller umgefahren. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Laut Schilderung der Polizei kam der Mann um 21.40 Uhr mit seinem Auto von der Straße ab und überfuhr ein Poller, der sich unter dem Auto verkeilte. Der 81-Jährige stieg laut Polizei aus, schaute sich den Schaden an und fuhr dann mit dem Poller unter seinem Wagen einfach weiter.

Weit kam er nicht. Nach etwa einem Kilometer blieb das Auto liegen. Eine vom verkeilten Poller verursachte Spur im Asphalt führte die Polizei zum Unfallauto.

Der Wagen musste laut Angaben abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 1000 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Lörrach: Betrunkener pöbelt in der Innenstadt

Ein pöbelnder, offensichtlich stark alkoholisierter 43-jähriger Mann ist am Dienstagabend, 27. Dezember, in Lörrach von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Laut Polizeimeldung wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wie die Polizei weiter schreibt, wiesen Polizisten den Mann gegen Abend in der Innenstadt zurecht, als er wahllos Fußgänger anpöbelte. Dies habe wohl keine Wirkung gezeigt. Eine Stunde später sei der Polizei mitgeteilt worden, dass derselbe Mann sich unflätig verhalte und mit einer rechtsradikalen Geste auf sich aufmerksam gemacht habe.

Die Polizisten griffen den betrunkenen Pöbler laut Meldung in der Innenstadt auf und nahmen ihn mit auf die Wache.

Er soll bereits am Nachmittag in Rheinfelden Personen beleidigt und angespuckt haben. Die Polizei ermittelt.

Schopfheim: Dieb sucht Kleingartenanlage in Fahrnau heim

Gartenhäuschen und ein Auto sind zwischen Montag und Dienstag, 26. und 27. Dezember, in der Kleingartenanlage in Schopfheim-Fahrnau aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren an fünf Hütten Einbruchspuren erkennbar. In zwei Fällen seien der oder die Täter in die Hütte gelangt.

Laut Angaben ist noch nicht klar, ob etwas aus den Gartenhäuschen geklaut wurde. Aus dem Auto nahmen der oder die Täter eine Bluetooth-Lautsprecherbox sowie zwei Dokumente mit.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622/66698-0) ermittelt.