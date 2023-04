Mellingen/Schweiz: Der Fahrradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Die Kantonspolizei Aargau berichtet von einem tragischen Fahrradunfall bei Mellingen südlich von Baden im Kanton Aargau am Dienstag, 18. April, bei dem ein 75-Jähriger sein Leben verloren hat. Laut Angaben krachte der Mann mit seinem Velo auf dem Radweg in einen Pfosten und stürzte.

Zeugen eilten sofort zu dem Mann und leisteten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst setzte die Reanimationsmaßnahmen fort. Aber für den 75-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Warum der Mann mit seinem Fahrrad gegen den Pfosten fuhr, ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet und eine Obduktion angeordnet.

Der Rad- und Fußweg überquert der Kantonspolizei zufolge die neue Umfahrung bei Mellingen. Der Unfall passierte auf der abschüssigen Rampe nach der Brücke.

Bad Säckingen: Mann (25) fährt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Dienstag, 18. April, kurz vor 11 Uhr, in Bad Säckingen einen Autofahrer (25) gestoppt, der offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden und auf der A98 zwischen Laufenburg und Bad Säckingen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Ein Autofahrer meldete laut Angaben ein Fahrzeug, dass sich in Schlangenlinien bewegte. Das Fahrzeug soll teilweise sogar auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In Bad Säckingen stellte die Polizei den Fahrer, der offensichtlich berauscht wirkte. Der Drogentest bestätigte den Verdacht. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des jungen Manns.

Albbruck: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der L154 im Albtal am Dienstag, 18. April, gegen 12.15 Uhr, ist ein Motorradfahrer (35) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bremste die Autofahrerin (39) vor ihm abrupt ab, um auf die Kreisstraße Richtung Dachsberg abzubiegen. Der 35-Jährige krachte mit seinem Motorrad ins Heck.

Der Biker kam ins Krankenhaus. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 12.500 Euro an.

Schwaderloch/Schweiz: Kantonspolizei nimmt Diebe fest

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Mittwoch, 19. April, bei Schwaderloch gegenüber Albbruck zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Gegenstände aus Autos geklaut zu haben. Die Ermittlungen laufen.

Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit hielten laut Mitteilung der Kantonspolizei kurz vor 1 Uhr in einem Wohnquartier in Schwaderloch einen verdächtigen Mann an und informierten die Polizei. Wenig später wurde im Raum Leibstadt ein weiterer Mann festgehalten.

Bei der Fahndung kam ans Licht: Mehrere Fahrzeuge in der Umgebung sollen durchsucht und ausgeräumt worden sein. Der Verdacht: Möglicherweise handelt sich bei den beiden Männern, 30- und 19-jährig, um die Täter.

Todtnau/Muggenbrunn: Auto brennt vollständig aus

Ein Mercedes ist am Dienstag, 18. April, gegen 19.30 Uhr, bei Muggenbrunn vollständig ausgebrannt. Laut Mitteilung der Polizei wurde glücklicherweise keiner verletzt.

Der 38-jährige Fahrer bemerkte den Rauch, der aus dem Motorraum stieg, auf seiner Fahrt auf der L126 Richtung Todtnau. Auf Höhe der Bushaltestelle Muggenbrunn hielt er seinen Wagen an. Flammen schossen aus dem Wagen.

Die mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften angerückten Feuerwehren Todtnau und Muggenbrunn konnten nicht mehr verhindern, dass das Auto ausbrannte. Ursache war wohl ein technischer Defekt.