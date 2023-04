Ühlingen-Birkendorf: Arbeiter zieht sich schwer Kopfverletzungen zu

Bei Beladen ist am Mittwochmorgen, 19. April, ein Mann (74) von der Ladefläche eines Lastwagens gestürzt. Er zog sich laut Polizeimitteilung schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Offensichtlich verlor der 74-Jährige das Gleichgewicht, als die Ladefläche wackelte. Er flog laut Angaben rückwärts auf den Asphalt.

Klettgau: Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Die Polizei hat am Dienstagabend, 18. April, in Klettgau-Erzingen zwei Einbrecher, 24- und 36-jährig, festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Haftbefehle erlassen. Die Ermittlungen laufen.

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hörte gegen 22.30 Uhr „merkwürdige Geräusche“ und alarmierte laut Angaben sofort die Polizei. Die Beamten ertappten die beiden Männer auf frischer Tat. Der Verdacht: Die beiden seien gezielt in eine Wohnung eingebrochen, um sie nach Wertsachen zu durchsuchen.

Bad Säckingen: 78-Jähriger behindert den Verkehr

Ein 78-jähriger hat mit seinem Auto am Dienstag, 18. April, gegen 17.15 Uhr, auf der Kreuzung Schulhaus-/Gießenstraße in Bad Säckingen den Verkehr behindert. Die Polizei, die in ihrer Pressemitteilung von einem Verkehrsverstoß schreibt, sucht Zeugen.

Der Verkehr an der Kreuzung wird von einer Ampel geregelt. Der 78-Jährige fuhr wohl von der Gießenstraße in die Kreuzung. Die Ampel in der Schulhausstraße schaltete derweil auf Grün um. Die Autos fuhren an, aber der 78-Jährige behinderte sie.

Eine Streife kontrollierte den Mann. Ein weißer Transporter hielt kurz an. Die Polizei vermutet, dass die Insassen die Szene beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.

Todtnau: Unbekannte brechen ins Jugendzentrum ein

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. auf 18. April, in ein Jugendzentrum am Busbahnhof in der Meinrad-Thoma-Straße in Todtnau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nichts gestohlen, aber die Täter hinterließen einen Sachschaden von geschätzt 500 Euro.

Laut Schilderung versuchten der oder die Täter, ein Fenster aufzuhebeln. Offensichtlich ohne Erfolg. Sie schlugen schließlich die Doppelglasscheibe ein und entriegelten das Fenster. Sie wühlten in diversen Schränken.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673 88900) bittet diejenigen, die beim Jugendzentrum im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.