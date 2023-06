Waldshut-Tiengen: Der Mann sitzt im Tank fest

Ein Mann (68) ist auf seinem Anwesen in Waldshut am Samstag, 10. Juni, gegen 16.30 Uhr, in einem im Boden eingelassenen Wassertank stecken geblieben. Wie die Polizei berichtet, gelang es der Feuerwehr mit speziellen Geräten, den 68-Jährigen unverletzt aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Er wollte laut Angaben eigentlich nur den Wassertank reinigen. Dafür kroch er hinein. Offensichtlich war die Öffnung zu schmal. Der 68-Jährige kam aus eigener Kraft nicht mehr raus.

Die Polizei wurde verständigt. Die Beamten versuchten, den Mann nach oben zu ziehen – ohne Erfolg. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen wurde alarmiert. Sie schaffte es schließlich, den Mann rauszuholen.

Weil am Rhein: Sattelzugfahrer hat über drei Promille intus

Am Autobahnzoll in Weil am Rhein haben die Zöllner am Samstag, 10. Juni, 23.40 Uhr, einen Sattelzug gestoppt, dessen Fahrer (49) über drei Promille intus hatte. Laut Polizeimitteilung war der Mann mit seinem Lastzug auf der A5 unterwegs. Vor der Zollanlage soll er mit seinem Fahrzeug mehrere Pylonen überfahren und eine Schutzplanke berührt haben.

Der Mann roch stark nach Alkohol. Die Zöllner zogen die Polizei hinzu. Die ließ den Lastwagenfahrer pusten. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 49-Jährige musste seinen Rausch bei der Polizei ausschlafen.

Bonndorf: Biker (55) verunglückt schwer

Durch einen Fahrfehler ist ein Motorradfahrer (55) am Freitag, 9. Juni, 15.50 Uhr, auf der L170 zwischen Bonndorf und Löffingen schwer verunglückt. Der Biker wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilt.

Der Motorradfahrer erschrak offensichtlich, als ihm in einer Kurve ein Auto entgegenkam. „Ordnungsgemäß“, wie die Polizei berichtet. Er verbremste sich, berührte mit seiner Maschine den Randstreifen und stürzte. Der 55-Jährige flog auf die Fahrbahn, das Motorrad landete in einem Graben.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 10.000 Euro an. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Eggingen: Auto kracht in ein Wildschwein

Zwischen Stühlingen und Eggingen ist laut Mitteilung der Polizei am Sonntag, 1.10 Uhr, auf der B314 ein Auto in ein Wildschwein gekracht. Die 46-jährige Fahrerin blieb unverletzt, das Schwein ist tot, der Sachschaden von rund 6000 Euro erheblich.

Laut Beschreibung lief das Wildschwein plötzlich von rechts auf die Fahrbahn vor das Auto der 46-Jährigen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig, es musste abgeschleppt werden.

Bad Säckingen: 28.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Ein von einem 18-Jährigen gesteuerter BMW ist am Samstag, 10. Juni, etwa eine Stunde nach Mitternacht, an der Kreuzung Trottäcker/Jurastraße in Bad Säckingen in einen Ford Fiesta gekracht. Laut Polizeimitteilung wurde der Fordfahrer (20) leicht verletzt, dessen Beifahrerin und die fünf Insassen im Fahrzeug des Unfallverursachers blieben unverletzt.

Der 18-Jährige habe an der Kreuzung angehalten, dann beim Rechtsabbiegen stark beschleunigt. Dabei übersah er wohl den Ford, der am Straßenrand stand. Der Zusammenstoß war offensichtlich heftig. Der Polizei zufolge ist beim BMW der Querlenker, beim Ford die Hinterachse gebrochen. Die Schäden beziffert die Polizei mit 15.000 beziehungsweise 13.000 Euro. Beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.

Klettgau: Scheibe an der Bushaltestelle zerstört

Unbekannte haben, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. auf 11. Juni, die Scheibe an der Bushaltestelle am Bahnhof in Erzingen zerstört. Wie die Polizei mitteilt, benutzten der oder die Täter dafür einen Stein aus dem Gleisbett der Bahnlinie.

Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 92850) hofft auf Hinweise.

Bad Säckingen: Mann klaut Geldbeutel aus Handtasche

Eine 76-Jährige ist am Samstag, 10. Juni, gegen 10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Schaffhauserstraße in Bad Säckingen Opfer eines Diebstahls geworden. Laut Schilderung der Polizei ging der Dieb ziemlich dreist vor.

Die Frau parkte ihr Auto. Sie war noch im Fahrzeug, als der Mann die Beifahrertür öffnete und die Frau bedrängte. Er soll sie aufgefordert haben, Münzgeld zu wechseln. Er reichte ihr wohl die Handtasche, die er von der Rückbank genommen hatte.

Die Frau wechselte zwei Euro, aber der Mann war noch nicht zufrieden. Die 76-Jährige forderte den Mann auf, zu verschwinden. Er verlies das Auto, aber die Frau stellte fest, dass der Geldbeutel nicht mehr in der Handtasche war.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: 1,80 Meter groß, 35- bis 40-jährig, dunkelbraunes Haar, eher korpulent. Er trug laut Angaben ein olivfarbenes T-Shirt und eine bräunliche Hose.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) bittet Zeugen, denen Mann ebenfalls aufgefallen war, sich zu melden.

Lauchringen: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Eine Fußgängerin ist am Samstag, 10. Juni, gegen 23 Uhr, an der Kreuzung Garten-/Schulstraße in Unterlauchringen angefahren und leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein Unfall wegen einer Vorfahrtsmissachtung ursächlich für den Zusammenstoß mit der Fußgängerin.

Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Audi auf der Schulstraße Richtung Kreisverkehr bei der Kirche. Von rechts aus der Gartenstraße kam ein ebenfalls 19-Jähriger mit seinem Porsche – er hatte Vorfahrt. Es krachte.

Durch den Aufprall wurde der Audi auf die Gegenfahrbahn und auf den Gehweg geschoben, wo zwei Fußgänger unterwegs waren. Die eine erwischte es.

Den Schaden am Audi gibt die Polizei mit rund 8000 Euro, den am Porsche mit rund 3500 Euro an.

Jestetten: Auto beim Einkaufsmarkt angefahren

Auf dem oberen Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Waldshuter Straße in Jestetten ist am Samstag, 10. Juni, gegen 17.45 Uhr, ein Audi angefahren worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 83160) sucht Zeugen.

Eine 26-Jährige stellte ihren Audi ab und ging wohl einkaufen. Um 18 Uhr kehrte sie laut Angaben zu ihrem Auto zurück und entdeckte den Schaden rechts vorne.

Weil das Geschäft stark frequentiert war, hofft die Polizei, dass jemand etwas beobachtet hat.

Waldshut-Tiengen: Mietwagen beschädigt

Ein Mietwagen, ein BMW 320i, ist am Samstag, 10. Juni, entweder am Bahnhof in Tiengen oder in der Kaitlestraße beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stellte der 26-jährige Fahrer den Wagen um 13.20 Uhr beim Bahnhof, später, um 14.20 Uhr, in der Kaitlestraße ab.

Als der Fahrer in der Kaitlestraße zum Wagen zurückkehrte, entdeckte er rechts vorne Kratzspuren. Wann und wo der Wagen beschädigt worden ist, ist unklar. Der Schaden soll bei rund 1500 Euro liegen.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 83160) bittet diejenigen, die etwas zum Verursacher sagen können, sich zu melden.