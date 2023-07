Grenzach-Wyhlen: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Nach einem handfesten Nachbarschaftsstreit am Dienstag, 11. Juli, kurz vor 10 Uhr, in Grenztach-Wyhlen ist ein Beteiligter (64) mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtet die Polizei.

Laut Schilderung stritten sich die beiden Männer, 64- und 51-jährig, in einer Hofeinfahrt in der Kirchstraße. Zunächst schrien sie sich an, dann flogen die Fäuste. Der 64-Jährige soll seinen Nachbar mit einem Rasentrimmer angegriffen haben, der 51-Jährige wollte sich seiner Aussage zufolge wehren. Beide wurden verletzt.

Warum es zum massiven Streit kam, bleibt offen. Bekannt ist, dass sich beide wohl schon seit einigen Jahren nicht grün sind. Der Zoff schwelt wohl schon lange.

Bad Säckingen: Betrunkener kracht in zwei Autos

Ein Sturzbetrunkener (47) krachte mit seinem Wagen am Dienstag, 11. Juli, gegen 22.15 Uhr, in der Giessenstraße in Bad Säckingen auf dem Weg Richtung Schulstraße in zwei geparkte Autos. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann 3,2 Promille Alkohol intus. So das Ergebnis des Alcomatentests.

Unter dem deutlichen Alkoholeinfluss geriet der 47-Jährige mit seinem Auto zu weit nach rechts, und dann knallte es. Ein Zeuge informierte einen der Fahrzeugbesitzer, der verständigte umgehend die Polizei.

Der Verursacher richtete der Polizei zufolge an drei Fahrzeugen einen Schaden von rund 4500 Euro an.

Bonndorf: Lastwagen beschädigt Anzeigentafel

Ein kurioser Unfall am Dienstag, 11. Juli, 15 Uhr, an einer Tankstelle in Bonndorf: Ein herrenloser Lastwagen rollte gegen eine Anzeigentafel, wie die Polizei schreibt. Offensichtlich stellte der Fahrer sein Fahrzeug ab, ohne es ausreichend zu sichern. Während der Mann weglief, machte sich der Lastwagen selbstständig.

Den Schaden an der Tafel gibt die Polizei mit rund 8000 Euro, am Lastwagen mit etwa 1000 Euro an.

Waldshut-Tiengen: An der Kreuzung Rathausstraße kracht‘s

An der Kreuzung Rathausstraße/Steiggasse in Waldshut hat sich am Montag, 10. Juli, ein Unfall wegen einer Vorfahrtsmissachtung ereignet. Laut Polizeimitteilung wendete ein 52-Jähriger seinen Wagen in der Steiggasse. Er wollte dann nach links in die Rathausstraße abbiegen. Laut Angaben übersah er das von einem 23-Jährigen gesteuerte Auto, das von links kam. Es krachte.

Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Den Schaden soll bei insgesamt rund 4000 Euro liegen.

Weil am Rhein: Pedelec-Fahrerin stürzt auf Bahngleis

Eine 49-Jährige ist am Dienstag, 11. Juli, 6.50 Uhr, in Weil am Rhein mit ihrem Pedelec gestürzt. Sie wurde der Polizei zufolge schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau fuhr auf dem Eimeldinger Weg, sie wollte über die Bahngleise fahren und nach rechts in die Kanderstraße biegen. Das Vorderrad geriet in ein Gleis, der Sturz war unvermeidbar.