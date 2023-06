Murg: Rettungshubschrauber fliegt Verletzten in die Klinik

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Landstraße in Murg-Hänner am Mittwoch, 28. Juni, gegen 17.45 Uhr, ist ein Mann (54) lebensgefährlich verletzt worden. Der Rettungshubschrauber brachte ihn laut Polizeimitteilung in die Klinik.

Er wollte laut Angaben ein Messer eines Sägegatters wechseln. Dabei fiel eine 200 bis 250 Kilo schwere Walze herunter. Sie verletzte den Mann so schwer, dass laut Notarzt akute Lebensgefahr bestand.

Hohentengen: Junge (14) wird von Auto erfasst

Ein Auto hat bei einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Hohentengen am Mittwoch, 28. Juni, gegen 14.30 Uhr, einen 14-jährigen Jungen erfasst. Der wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilt.

Der 14-Jährige hielt sich mit Kumpels auf den Gehweg bei einer Bushaltestelle auf. Ein Schulbus hielt, dahinter mussten Autos anhalten. Der Junge rannte der Polizei zufolge zwischen zwei Fahrzeugen durch. Das Auto auf der Gegenfahrbahn erfasste ihn.

Das Unfallfahrzeug fuhr weiter. Der Fahrer (59) habe sich später bei den Kollegen der Schweizer Polizei gemeldet. Er roch laut Angaben stark nach Alkohol. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht ermittelt.

Dogern: Rennradler im Kreisel umgefahren

Ein Frau (62) fuhr im Kreisverkehr bei Sedus Stoll in Dogern am Mittwoch, 28. Juni, 18.10 Uhr, einen 15-Jährigen mit seinem Rennrad an, schreibt die Polizei. Der Jugendliche wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Die Frau kam mit ihrem Wagen aus Richtung Albbruck, sie übersah den Radfahrer im Kreisel offensichtlich. der 15-Jährige wurde beim Zusammenprall über die Motorhaube geschleudert.

Die Polizei gibt den Schaden am Auto mit rund 4000 Euro, am Rennrad mit 500 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Lastwagen fährt Schild an

Bei einem Wendemanöver auf der Brückenstraße in Waldshut hat am Mittwoch, 28. Juni, 8.20 Uhr, ein Lastwagen mit Anhänger ein Verkehrsschild beim Fußgängerüberweg ein Schild angefahren und sich Richtung Dogern entfernt, wie die Polizei mitteilt. Sie sucht den Fahrer und das Gespann.

Der Lastwagen kam aus Richtung Dogern, er fuhr auf der Eisenbahnstraße. Auf der Brückenstraße versuchte der Fahrer, zu wenden. Er musste wohl mehrfach vor- und zurückstoßen. Eine Zeuge habe beobachtet, wie das Heck des Schwerfahrzeugs gegen das Schild fuhr.

Es soll sich um einen blau-weiß lackierten Lastwagen gehandelt haben. Er hatte laut Angaben einen Stapler an Bord. Weitere Zeugen sollen beobachtet haben, wie der Brummi einfach davonfuhr. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316531) bittet sie, sich zu melden.

Wutöschingen: Unbekannte klauen Solarmodul

Unbekannte haben von einer Hofeinfahrt in der Breitestraße in Wutöschingen-Schwerzen ein Photovoltaik-Modul (IBC Monosol 425, 80 mal 170 Zentimeter) gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, lagerte ein 65-Jähriger eine Lieferung mit Modulen eine Woche lang auf seinem Hof. Der Diebstahl fiel ihm laut Angaben am Mittwoch, 28. Juni, auf.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 180 Euro an.

Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 92850) hofft auf Hinweise.

Schwörstadt: Bundesstraße wegen Unfall gesperrt

Wegen eines Unfalls am Mittwoch, 28. Juni, gegen 18.45 Uhr, musste die Bundestraße, Ortsdurchfahrt Schwörstadt, für eine Weile gesperrt werden. der Polizei zufolge kam es zu einer Kettenreaktion, weil ein 24-jähriger Autofahrer nicht aufgepasst hatte, als vor ihr, kurz vor dem Ortseingang, eine 32-Jährige bremste.

Der 24-Jährige soll nach links auf die Gegenfahrbahn ausgewichen sein. Sein Wagen streifte den einer 59-Jährigen. Deren Auto geriet ins Schleudern und drehte sich. Das Auto des 24-Jährigen prallte ab und krachte ins Fahrzeug der 32-Jährigen.

Keiner wurde verletzt, aber mit geschätzten 40.000 Euro entstand ein erheblicher Schaden. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Neben der Polizei war die Feuerwehr im Einsatz.

Kleines Wiesental: Auto überschlägt sich

Im Kleinen Wiesental hat sich am Mittwoch, 28. Juni, gegen 13.45 Uhr, ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 32-Jähriger mit seinem Auto die L140 Richtung Demberg queren. Dabei übersah er ein von einem 55-Jährigen gesteuertes Auto, das von rechts kam und Vorfahrt hatte. Auf der Kreuzung krachte es.

Das Auto des 32-Jährigen prallte nach links ab und blieb nach 45 Metern auf dem Demberg stehen. Das Fahrzeug des 55-Jährigen prallte nach rechts ab, drehte sich und überschlug sich.

Der 55-Jährige zog sich laut Angaben Schnitt- und Schürfwunden zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden.

Beide Fahrzeuge (Totalschaden) mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 15.500 Euro.

Weil am Rhein: Unbekannte zünden Auto an

In der Talstraße in Weil am Rhein ist am frühen Donnerstagmorgen, 29. Juni, ein Auto komplett ausgebrannt, zwei weitere sind durch das Feuer und die Hitze beschädigt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig. Die Polizei hegt den Verdacht der Brandstiftung.

Kurz vor 4 Uhr ging eine Meldung auf der Leitstelle ein. Ein Zeuge berichtete der Polizei zufolge von einem Knall, dann sah er das brennende Auto.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621 176-0) ermittelt und hofft auf Hinweise.