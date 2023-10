Bad Säckingen: E-Scooter-Fahrer fliegt auf Motorhaube

Ein E-Scooter-Fahrer (44) ist am Montag, 16. Oktober, 12.35 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der alten Basler Straße in Bad Säckingen schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn laut Polizeimitteilung ins Krankenhaus.

Eine Frau (37) näherte sich mit ihrem Auto langsam dem Zebrastreifen in der alten Basler Straße. Offensichtlich tauchte der Mann mit dem E-Scooter wie aus dem Nichts aus Richtung Fußgängerzone auf. Laut Angaben fuhr er, ohne zu schauen, einfach über den Zebrastreifen. Es krachte. Der 44-Jährige flog auf die Motorhaube und landete vor dem Auto.

Wehr: Auto kracht in ein Schaufenster

Ein Auto ist am Montag, 16. Oktober, gegen 15.30 Uhr, an der Kreuzung Tal-/Kirchstraße in Wehr in ein Schaufenster geknallt. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 71-Jährige die Vorfahrt einer 63-jährigen Autofahrerin. In der Kreuzung schepperte es.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 71-Jährigen abgelenkt, es rollte weiter Richtung des Geschäfts. Es klirrte.

Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Das Auto der 71-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Inzlingen: Auto brennt auf Waldparkplatz

Auf dem Waldparkplatz Inzlinger Kreuz ist am Montag, 16. Oktober, kurz vor 14 Uhr, ein Auto ausgebrannt, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Sie schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.

Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Wagen auf der Schlossstraße. Plötzlich zeigte der Bordcomputer mehrere Störungen an. Es qualmte. Der Mann steuerte sein Auto auf den Waldparkplatz. Er öffnete die Motorhaube. Flammen züngelten am Motorblock.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Inzlingen und Lörrach löschten das Feuer, aber der Wagen brannte komplett aus. Ursache des Brands war ein technischer Defekt.

Verletzt wurde niemand. Aber die Hitze beschädigte auch ein Auto, das daneben geparkt war.

Das Unfallauto nach einem missglückten Überholmanöver bei Densbüren im Kanton Aargau. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Densbüren/CH: Überholmanöver geht glimpflich ab

Als eine 55-Jährige mit ihrem Auto zwischen Herznach und Densbüren im Kanton Aargau am Dienstag, 17. Oktober, 10 Uhr, ein Überholmanöver hat abbrechen wollen, hat sie den Anhänger eines Traktors gestreift. Die Stoßstange wurde abgerissen, die flog in ein entgegen kommendes Auto. Laut Mitteilung der Kantonspolizei kam die Frau mit leichten Verletzungen davon. Aber es entstand ein Schaden von rund 10.000 Franken.

Die 55-Jährige wollte einen Traktor überholen, an den ein Druckfass gekuppelt war. Auf der Gegenfahrbahn näherte sich ein Sattelzug. Die Frau habe gemerkt, dass es knapp werden könne. Sie brach das Manöver ab, ihr Auto streifte den Anhänger.

Die Frau klagte über Nackenschmerzen. Die Ambulanz versorgte sie vor Ort.

Die Kantonspolizei warnt ausdrücklich: „Dieser relativ glimpflich ausgegangene Unfall zeugt vom Risiko, das solche Überholmanöver auf vermeintlich übersichtlichen Strecken in sich bergen. Gerade jetzt im Herbst sind vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Die Kantonspolizei mahnt zu Geduld und Zurückhaltung. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die Lenker langsamer Fahrzeuge verpflichtet sind, Ausstellmöglichkeiten zu nutzen, um den Verkehr passieren zu lassen.“