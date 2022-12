Waldshut-Tiengen: Sattelzug richtet auf Lonzaareal großen Schaden an

Vermutlich bei einem Wende- oder Rangiermanöver hat ein Lastwagen am Mittwochmorgen, 28. Dezember, zwischen 6.30 und 9.30 Uhr, im Gewerbepark Hochrhein zwischen Waldshut und Tiengen ein Verkehrsschild und mehrere Werbetafeln beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Schaden bei rund 1200 Euro.

Laut Angaben passierte das Ganze im Einmündungsbereich des Lonzarings und der Karl-Ziegler-Straße. Die Polizei vermutet, dass ein Sattelzug den Schaden verursacht hat. Beim Wenden beziehungsweise Rangieren soll das Fahrzeug ein Schild des Radwegs und mehrere Werbeschilder von Unternehmen im Gewerbepark angefahren haben.

Wie die Polizei weiter schreibt, fuhr der Lastwagenlenker einfach weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Deshalb hofft die Verkehrspolizei Waldshut (07751/8963-0) auf Zeugenhinweise.

Dettighofen/Klettgau: Polizei erwischt alkoholisierte Autofahrer

Die Polizei hat am Mittwochabend, 28. Dezember, innerhalb kurzer Zeit gleich zwei alkoholisierte Autofahrer erwischt. Beide hatten laut deren Pressemitteilung etwa 1,3 Promille intus. Sie mussten zur Blutentnahme.

Eine Streife kontrollierte laut Angaben um 17.20 Uhr bei Dettighofen einen 64-Jährigen. Der Alcomat zeigte 1,3 Promille an. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab.

Wenig später, gegen 18 Uhr, habe die Polizei einen Hinweis auf eine vermutliche Trunkenheitsfahrt erhalten. Als die Polizisten angekommen seien, habe ein 61-Jähriger sein Fahrzeug in Erzingen auf einem Hof rangiert. Die Kontrolle ergab laut Schilderung: Der Mann hatte knapp 1,3 Promille intus und keinen Führerschein, sein Auto war nicht zugelassen und nicht versichert. Abgelaufene Kurzkennzeichen waren am Wagen montiert.

Bernau: Unbekannte brechen ins Pfarrhaus ein und stehlen Bargeld

Unbekannte sind laut Polizeimitteilung am Mittwochabend, 28. Dezember, zwischen 16.30 und 20 Uhr, in das Pfarrhaus in Bernau-Innerlehen eingebrochen und haben aus dem Büro Geld in dreistelliger Höhe geklaut.

Der Polizeiposten St. Blasien (07672/92228-0) ermittelt und bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise liefern können, sich zu melden.

Häg-Ehrsberg: Radlader kippt um – Fahrer springt ab und verletzt sich schwer

Nach einem Unfall mit einem Radlader am Mittwoch, 28. Dezember, gegen 12 Uhr, in Häg ist ein 53-Jähriger schwer, glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kippte der von ihm gesteuerte Radlader um. Er konnte rechtzeitig abspringen. Dabei verletzte er sich laut Angaben jedoch erheblich.

Nach dem Ermittlungsstand der Polizei kippte der Radlader mit einem Baucontainer auf der Gabel beim Rückwärtsfahren an einer steilen Stelle nach vorn und rutschte eine Straße hinunter. Bevor der Radlader dann seitlich gekippt sei, sei der Fahrer abgesprungen. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann laut Angaben in ein Krankenhaus in Lörrach.

Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Häg-Ehrsberg und Zell. Der Baucontainer sei zerdrückt, der Radlader dagegen geringfügig beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro.