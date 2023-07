Villmergen/Aargau: Anhängerzug rollt Böschung hinab

Ein Mann (50) ist mit seinem Sattelzug bei Villmergen im Kanton Aargau am Montag, 24. Juli, kurz nach 18 Uhr, von der Straße abgekommen und neben einer Brücke, die über die Bahnlinie führt, die Böschung hinuntergerollt. Der Fahrer blieb der Kantonspolizei zufolge unverletzt, aber er richtete mit seinem Lastwagen einen großen Schaden an, der sich auf mehrere zehntausend Franken belaufen dürfte.

Wie konnte das passieren? Der 50-Jährige kam mit seinem Brummi aus Lenzburg und fuhr auf der Hauptstraße Richtung Wohlen. Vor der Bahnüberführung steigt die Straße leicht an, heißt es. Hier geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Warum, ist noch nicht geklärt.

Wie durch ein Wunder klaffte im regen Gegenverkehr eine Lücke, durch die der Lastwagen durchrollte. Sonst wäre vermutlich Schlimmeres passiert.

Der Sattelzug streifte ein Baum, pflügte durchs Gebüsch und blieb am Hang stecken, bevor er auf die Bahnlinie rollen konnte. Die Kantonspolizei ermittelt.

Die Bergungsarbeiten waren laut Angaben aufwändig. Deshalb musste die Straße in diesem Abschnitt bis weit in die Nacht gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten den Verkehr um.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Stühlingen: 16-jährige Motorradfahrerin stürzt in Kurve

Bei einem Sturz auf der Kreisstraße zwischen Ewattingen und Blumegg am Sonntag, 23. Juli, 21.40 Uhr, ist eine 16-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizeimitteilung kam sie mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik. Ihre 14-jährige Sozia kam mit ein paar Schrammen davon.

Warum die 16-Jährige in einer Linkskurve stürzte, ist noch unklar. Sie und ihre Mitfahrerin schlitterten unter einer Schutzplanke hindurch und blieben an einer Böschung am Rand eines Maisfelds liegen.

Während die 16-Jährige mit dem Helikopter abgeholt wurde, untersuchten die Sanitäter die 14-Jährige und brachten sie zu deren Eltern.

Rheinfelden: Motorradfahrer (16) stürzt schwer

Auf der Landstraße zwischen Herten und Degerfelden, beim Sportplatz in Degerfelden, ist am Montag, 24. Juli, 19.20 Uhr, ein 16-jähriger Motorradfahrer aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gestürzt. Er wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen, teilt die Polizei mit.

Laufenburg: Streife stoppt betrunkene Autofahrerin

Wegen des auffälligen Fahrstils hat eine Polizeistreife am Sonntag, 23. Juli, gegen 23.30 Uhr, auf der B34 bei Laufenburg ein Auto gestoppt. Die Fahrerin (33) hatte einiges an Alkohol getankt. Wie die Polizei berichtet, zeigte der Alcomat 2,6 Promille an.

Die 33-Jährige fuhr laut Angaben auf der Hauensteinerstraße auffällig langsam und unsicher vor dem Polizeiauto her. Die Beamten stoppten den Wagen, die Frau roch stark nach Alkohol. Sie musste pusten und kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Die Polizisten konnten keinen Führerschein beschlagnahmen, weil die Frau wegen einer Trunkenheitsfahrt in der Schweiz bereits mit einer Führerscheinsperre belegt ist, heißt es.

Waldshut-Tiengen: Einbruch in Badenwerk

Unbekannte sind in der Gartenstraße in Waldshut in das Gebäude des Badenwerks eingebrochen. Sie brachen laut Polizeibericht mehrere Türen und Rollcontainer auf. Sie erbeuteten ein bisschen Bargeld. Weit höher ist der Schaden, den sie angerichtet haben. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Freitag, 21. Juli, 17 Uhr, und Montag, 24. Juli, 6.30 Uhr, an.

Kanton Aargau Eingeklemmt zwischen Zug und Mauer – wie kommt der Autofahrer (59) da heil heraus? Das könnte Sie auch interessieren

Kandern: Weidezaun aufgeschnitten – Schafe ausgebüxt

Zum zweiten Mal haben sich Unbekannte in Holzen (Gemeinde Kandern), unweit des Rebackers, an einem Weidenzaun zu schaffen gemacht, teilt die Polizei aktuell mit. Der Besitzer wurde am 7.Juli darüber informiert, dass seine Schafe nicht mehr auf der Weide stehen. Sie konnten ausbüxen, weil die Täter den Zaun aufgeschnitten hatten.

Der Besitzer stellte nunmehr am Montag, 24. Juli, fest, dass abermals eine Lücke im Zaun klaffte. Diesmal sollen Teile des Zauns aufgeknotet und vier Elemente herausgezogen worden sein.

Der Polizeiposten Kandern (07626 977800) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden.

Zell im Wiesental: Pferd kracht in ein Auto

Bei Zell im Wiesental sind am Montag, 24. Juli, zwei Pferde ausgebüxt. Der Polizei zufolge krachte eins der beiden Tiere in ein Auto.

Die beiden Pferde kamen laut Angaben um 6.35 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Riedichen und Atzenbach einem Auto entgegen, das von einem 36-Jährigen gesteuert wurde.

Die Pferde blieben laut Aussage der Besitzerin unverletzt. Sie brachte sie auf die Koppel zurück. Warum die Pferde ausbüxen konnten, ist nicht bekannt.

Am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.