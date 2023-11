Bad Säckingen: Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich

Ein Ladendetektiv hat am Dienstag, 14. November, in einer Drogerie in der Innenstadt in Bad Säckingen einen Dieb (34) festgehalten. Wie die Polizei berichtet, wehrte sich der 34-Jährige massiv. Zufällig fuhr ein Streifenwagen vorbei, überwältigte den Mann und nahm ihn fest.

Der Mann fiel um 15.20 Uhr auf, wie er Waren in seinen Rucksack steckte. Als er den Laden verlassen wollte, hielt ihn der Detektiv auf. Es kam laut Polizeiangaben zu einer Auseinandersetzung, die sich vor das Geschäft verlagerte. Die Polizeistreife beobachtete die Szene und handelte sofort. Ein Zeuge half dabei, den Dieb dingfest zu machen. Die Polizisten fanden im Rucksack jede Menge Gegenstände, die der Mann vermutlich alle geklaut hatte.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) sucht Zeugen, um den Vorfall restlos aufzuklären.

Bad Säckingen: Wäschetrockner löst Brand aus

In einem Keller in der Innenstadt in Bad Säckingen ist am Dienstag, 14. November, gegen 8 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Es wurde laut Mitteilung der Polizei vermutlich von einem Wäschetrockner ausgelöst. Die mit frei Fahrzeugen angerückte Feuerwehr löschte den Brand rasch.

Durch die Hitze platzten laut Angaben Wasserleitungen. „Es dürfte zusätzlich ein großer Wasserschaden entstanden sein“, heißt es weiter. Wie hoch der Schaden ist, könne noch nicht beziffert werden.

Die Geschäftsräume im Erdgeschoss könnten bis auf Weiteres nicht genutzt werden. Die Wohnungen seien vom Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Hochrhein Blaulichtreport: Ein Geländer stoppt das Auto – sonst wäre es in den Rhein gestürzt Das könnte Sie auch interessieren

Rheinfelden: Unfallflucht am Turbinenkreisel

Am sogenannten Turbinenkreisel in Rheinfelden hat sich am Dienstag, 14. November, 15.40 Uhr, ein Auffahrunfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Eine 54-Jährige kam mit ihrem blauen Opel aus Richtung Karsau, sie musste am Kreisel stoppen. Hinter ihr hielt ein 34-Jähriger mit seinem blauen Kleintransporter. Ein nachfolgendes, drittes Auto krachte in den Transporter, den schob er auf den Opel.

Die Frau und der 34-Jährige stellten ihre Fahrzeuge am Straßenrand ab, um den Kreisverkehr frei zu halten. Der Verursacher fuhr vorbei, in den Kreisel und weiter. An den beiden Autos entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Rheinfelden (07623 7404-0) sucht Zeugen. Der Polizei zufolge könnte es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers um einen braunen VW mit Lörracher Kennzeichen handeln.