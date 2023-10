Lottstetten: In einer Linkskurve passiert‘s

Auf der B27 zwischen Lottstetten und Jestetten sind am Mittwoch, 11. Oktober, gegen 8 Uhr, ein Kleinlastwagen und Auto zusammengekracht. Wie die Polizei schreibt, wurden die Fahrer, ein Mann (24) und eine Frau (42), mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Laut Angaben entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro.

Der 24-Jährige geriet der Polizei zufolge mit seinem Lastwagen in einer Linkskurve, bislang unbegründet, auf die Gegenfahrbahn und streifte das Auto der Frau. Ihr Wagen drehte sich, er blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der Lastwagen drehte und überschlug sich.

Wutach: Einbrecher klauen Pferdesättel

Ein oder mehrere Einbrecher haben aus einem Pferde- und Reitstall im Gewann Widumhalde in Wutach wertvolle Sättel und Reitzubehör geklaut. An einem Traktor schlugen sie der Polizeimeldung zufolge mehrere Scheiben ein. Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Posten Bonndorf (07703 9325-0) oder beim Revier in Waldshut (07751 8316-531) melden können.

Offensichtlich kommen die Eigentümer dort nicht oft vorbei. Der Diebstahl wurde erst jetzt bemerkt, und die Polizei gibt einen großen Tatzeitraum an: Dienstag, 1. August, bis Sonntag, 8. Oktober. Das Gebäude wird wohl kaum genutzt.

Schaden und Wert der Beute sind noch nicht bekannt.

Schopfheim: Auto stößt mit E-Scooter zusammen

Ein Auto ist am Mittwoch, 11. Oktober, im Kreisverkehr bei der Wiechser Straße, Höhe Belchenstraße, mit einem E-Scooter zusammengestoßen, schreibt die Polizei. Dessen Fahrer (38) wurde beim Sturz leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 300 Euro.

Ein 63-Jähriger war auf der Wiechser Straße unterwegs. Beim Einbiegen in den Kreisel übersah er offensichtlich den 38-Jährigen mit seinem Gefährt.