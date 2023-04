Wehr: Polizei sucht Zeugen zur nächtlichen Verfolgungsfahrt

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hat eine Polizeistreife in der Nacht auf Sonntag, 16. April, in Wehr den Fahrer (21) eines Mercedes‘ und dessen Beifahrer (23) vorläufig festgenommen. Die beiden wollten sich laut Polizeimeldung einer Kontrolle entziehen und flüchten. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, am Auto waren gestohlene Kennzeichen montiert. Überdies beschlagnahmte die Polizei eine Machete und einen Schlagstock.

Gegen 3.45 Uhr wollte die Streife laut Angaben das Fahrzeug in der Todtmooser Straße kontrollieren. Der 21-jährige Fahrer trat aufs Gaspedal und wollte durch die Stadt davon rasen. Der Polizei gelang es, das Auto zu stoppen.

Die Beamten konnten keine Fahrbeeinträchtigungen feststellen. Aber sie wurden auf die fehlende Fahrerlaubnis, die geklauten Kennzeichen und die Waffen im Auto aufmerksam. Die Herkunft des Mercedes‘ blieb der Polizei zufolge zunächst unklar.

Die Polizei stellte das Auto sicher und beschlagnahmte die Gegenstände. Die Ermittlungen laufen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) bittet diejenigen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder womöglich sogar gefährdet worden sind, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen: Drei Autos und Laterne beschädigt

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag, 16. April, im Gewerbepark Hochrhein zwischen Waldshut und Tiengen mit seinem Wagen drei Autos und eine Laterne demoliert. Wie die Polizei berichtet, kam der vermutlich stark alkoholisierte Mann mit seinem VW um 3.40 Uhr in der Karl-Ziegler-Straße in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sein Auto krachte in eine Laterne, dann in ein geparktes Fahrzeug, das wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde.

Der VW-Fahrer machte sich laut Angaben aus dem Staub. Er ließ sein kaputtes Auto an der Unfallstelle zurück. Am nächsten Morgen, 10.20 Uhr, kam er aufs Polizeirevier. Laut Alcomat hatte der 33-Jährige 0,8 Promille Alkohol intus. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein.

Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrtüchtig.

Jestetten: Zwei Verletzte nach Unfall auf der L163

Bei einem Unfall auf der L163 bei Jestetten, an der Einmündung ins Wangental, sind ein 54-Jährige und ein Kind (11) leicht verletzt worden. Beide wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, bog eine 32-Jährige mit ihrem Volvo von der L165 auf die L163. Ihr Wagen krachte in einen VW, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Der VW überschlug sich und landete in einem Bach auf dem Dach.

Die 54-Jährige und Elfjährige konnten sich laut Angaben selbst aus dem VW befreien. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin ins Krankenhaus, das Kind wurde von einem Angehörigen ins Spital gefahren. Im Volvo wurde der Polizei zufolge niemand verletzt.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 26.000 Euro an. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an.

Wutöschingen: 17-jährige stürzt mit ihrer 125er

Eine 17-Jährige ist am Freitagabend, 14. April, 18.10 Uhr, bei einem Sturz mit ihrem 125er-Motorrad in Wutöschingen an der Schulter verletzt worden. Laut Pressemitteilung der Polizei musste sie abbremsen, weil ein Fußgänger über die Straße lief. Das Vorderrad blockierte. Ihre 125er wurde leicht beschädigt.

Wutöschingen: Betrunkene Fahrradfahrerin stürzt

Eine betrunkene Fahrradfahrerin (31) hat sich bei einem Sturz in Horheim am Sonntagabend, 16. April, gegen 20 Uhr, eine stark blutende Platzwunde am Kopf, Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Laut Mitteilung der Polizei war sie selbst schuld, und sie fuhr ohne Helm. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau musste pusten, der Alcomat zeigte 1,1 Promille an, eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Ühlingen-Birkendorf: Auto berührt Fahrradfahrer beim Überholen

Mit dem Außenspiegel seines Autos hat ein 84-Jähriger am Freitagnachmittag, 14. April, kurz nach 15 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Berau und Brenden beim Überholen einen 53-jährigen Fahrradfahrer berührt. Der 53-Jährige flog vom Rad, er wurde zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Außenspiegel ist demoliert, der Rahmen des Rennrads beschädigt.

Murg: Starker Rauch löst Großeinsatz aus

Weil es in Murg-Hänner starker Rauch aus einem Mehrfamilienhaus stark qualmte, sind am Sonntagmorgen, 16. April, 9.15 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden. Die Bewohner wurden der Polizei zufolge evakuiert. Offensichtlich war ein Defekt an einer Heizung die Ursache. Ein offenes Feuer soll es nicht gegeben haben. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war mit sieben, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei mit einer Streifenwagenbesatzung im Einsatz.

Albbruck: Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Während oder nach einem Fußballspiel in Unteralpfen am Samstag, 15. April, hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Suzuki angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Das hinten links beschädigte Fahrzeug stand zwischen 17.50 und 23.15 Uhr beim Sportplatz, wie die Polizei mitteilt.

Der Schaden am Suzuki soll bei rund 3000 Euro liegen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise.

Bad Säckingen: Unfallflucht in Tiefgarage – Zeugin gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Alten Basler Straße in Bad Säckingen am Samstag, 15. April. Vor allem die Frau, die den Unfall offensichtlich beobachtet hat.

Um 13.20 Uhr soll der geparkte Fiat angefahren und beschädigt worden sein. Eine Unbekannte habe die Besitzerin des Fiats informiert und das Kennzeichen des flüchtigen Autos genannt, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) bittet die unbekannte Frau und mögliche weitere Zeugen, sich zu melden.

Stühlingen: Einbruch in Wohnhaus – Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Donnerstag und Samstag, 13. und 15. April, ist in ein Wohnhaus an der Ortsdurchfahrt (B315) in Stühlingen-Weizen eingebrochen worden, meldet die Polizei. Der oder die Täter schlugen die Fenster ein und öffneten laut Angaben verschiedene Behälter. Ob etwas gestohlen worden ist, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.