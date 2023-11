Waldshut-Tiengen/Albbruck: Biker ist leicht verletzt

Bei einem Sturz mit seiner 125er zwischen Ober- und Unteralpfen am Mittwochabend, 1. November, 18.15 Uhr, ist ein 17-Jähriger leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.

Die Schrammen des junges Manns wurden im Krankenhaus behandelt. Weitere Verkehrsteilnehmer seien nicht am Unfall beteiligt gewesen. Die Polizei geht von einem Fahrfehler aus.

Waldshut-Tiengen: Einbrecher kommen über die Terrasse

Unbekannte sind in ein Vereinsheim an der Aarauer Straße im Waldshut-Tiengener Stadtteil Schmittenau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, müssten der oder die Täter zwischen Dienstag, 31. Oktober, 21.35 Uhr, und Mittwoch, 1. November, 10.30 Uhr, aktiv gewesen sein. Der Schaden (rund 800 Euro), den sie am Gebäude verursachten, war fast 30 Mal höher als die Beute (30 Euro).

Der oder die Einbrecher hebelten laut Angaben die Terrassentür auf und entdeckten den Geldbeutel, in dem Wechselgeld verstaut war.

Wo genau eingebrochen wurde, schreibt die Polizei nicht. Entlang der Aarauer Straße liegen die Gelände der Fußballer, des Tennisclubs und Schäferhundevereins.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise.

Bad Säckingen: Auto streift Fußgängerin

Eine Fußgängerin (66) ist am Dienstag, 31. Oktober, kurz nach 14 Uhr, in der Waldshuter Straße in Bad Säckingen von einem Auto gestreift worden, berichtet die Polizei. Sie wurde zum Glück nur leicht verletzt. Laut Angaben war eine sofortige medizinische Versorgung nicht nötig.

Der Autoverkehr kam ins Stocken. Dies nutzte die Frau aus und überquerte die Straße. Eine 75-Jährige fuhr mit ihrem Wagen wieder an, der die 66-Jährige am Arm erfasste.

Grafenhausen: Mit 1,9 Promille am Steuer

Die Polizei hat in Grafenhausen am Mittwoch, 1. November, kurz nach 2 Uhr, einen Autofahrer (21) gestoppt, der mit 1,9 Promille Alkohol intus unterwegs gewesen ist. Laut Mitteilung der Polizei musste der Fahrer zur Blutentnahme, seinen Führerschein ist er vorerst los.

Eine Streife stoppte den jungen Mann. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten sofort auf, dass der 21-Jährige wohl einiges an Alkohol getrunken haben musste. Er musste pusten, das Ergebnis war eindeutig.

Küssaberg: Geparktes Fahrzeug beschädigt

In der Küßnacher Straße in Küssaberg-Dangstetten ist am Mittwoch, 1. November, gegen 15.15 Uhr, ein Ford Transit beschädigt worden, der am Straßenrand geparkt war. Der Unfallverursacher fuhr davon, wie die Polizei mitteilt.

Bisher ermittelte die Polizei, dass es sich beim Fahrzeug des Unfallflüchtigen um einen gelben Lieferwagen mit Schweizer Kennzeichen handeln könnte. Dessen abgefallener Außenspiegel deutet auf den Hersteller Renault hin.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) sucht Zeugen.