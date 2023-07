Lottstetten: Junge (2) im Auto eingeschlossen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße in Lottstetten hat sich am Freitag, 7. Juli, gegen 10.30 Uhr, ein Zweijähriger im Auto eingeschlossen, schreibt die Polizei. Seine Mutter benachrichtigte die Einsatzkräfte.

Alles ging gut aus. Der Feuerwehr Lottstetten gelang es, die hintere Scheibe zu öffnen. Sie befreiten das Kind.

Wehr: Betrunkener stürzt mit geklautem Rad

Ein Mann (20) ist am Freitag, 7. Juli, 21.45 Uhr, in der Schopfheimer Straße in Wehr mit dem Fahrrad gestürzt. Wie die Polizei berichtet, stellte sich heraus, dass das Rad geklaut war, und der Fahrer war betrunken. Er wurde mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen meldeten laut Angaben den gestürzten Radler. Eine Streife war schnell vor Ort, sie rochen den Alkohol. Der Radfahrer wehrte sich offensichtlich hartnäckig gegen einen Alcomatentest. Während der Behandlung seiner Verletzungen im Spital wurde ihm auch noch Blut entnommen.

Die Polizisten überprüften das Fahrrad. Es stellte sich heraus, dass es als gestohlen gemeldet war.

Der 20-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und weiteren Ermittlungen wegen des Fahrrads rechnen.

Görwihl: Unfall zwischen Pkw und Linienbus

Auf der L155 zwischen Rüsswihl und Görwihl ist am Freitagnachmittag, 7. Juli, 13 Uhr, ein Auto in einen Linienbus gekracht. Der Polizei zufolge wurde niemand verletzt, auch der Schaden an den Fahrzeugen halte sich in Grenzen.

Der 52-Jährige im Auto bremste wohl so stark ab, dass sein Wagen ausbrach und seitlich in den entgegen kommenden Bus krachte. Warum er mit aller Kraft aufs Bremspedal trat, ist unklar.

Bad Säckingen: Betrunkene Autofahrerin erwischt

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen, 9. Juli, gegen 3 Uhr, zwischen Bad Säckingen und Murg eine betrunkene Autofahrerin gestoppt. Laut deren Pressemitteilung war die Frau mit ihrem Fahrzeug viel zu schnell unterwegs, weshalb die Streife ihr hinterherfuhr.

Sie roch nach Alkohol. Sie musste pusten. Das Ergebnis: Annähernd ein Promille. Laut Angaben muss sie mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Waldshut-Tiengen: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Samstag, 8. Juli, zwischen 17 und 17.50 Uhr, also am helllichten Tag, in ein Zweifamilienhaus in der Hauptstraße in Tiengen eingebrochen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags, schreibt die Polizei.

Die Einbrecher kamen laut Angaben über die hintere Türe ins Treppenhaus des zweistöckigen Gebäudes. In der ersten Etage hebelten sie eine Tür zu einem Nebenraum auf, danach brachen sie eine Wohnungstür auf.

Sie durchwühlten Schränke und leerten eine Nachttischschublade im Schlafzimmer. Sie nahmen den Inhalt einer Schmuckschatulle mit.

Offensichtlich hielt sich die Bewohnerin auf der Terrasse auf, auch die Bewohner der zweiten Etage waren zu Hause.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741 83160) bittet diejenigen, die in der Hauptstraße am Samstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Wutöschingen: Einbruch in Bauwagen

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag auf Sonntag, 8. auf 9. Juli, im Mattenweg in Wutöschingen-Schwerzen in einen Bauwagen eingebrochen. Laut Polizei entfernten sie die komplette Verkleidung auf der rechten Seite samt Fenster. So gelang es ihnen, in den Wagen zu kommen.

Sie nahmen laut Angaben ein bisschen Bargeld, eine Shisha-Pfeife und eine Flasche Wodka (Gesamtwert: rund 200 Euro). Der Schaden am Wagen ist noch nicht bekannt.

Waldshut-Tiengen: Unbekannte wüten in der Kirche

Unbekannte haben am Freitag, 7. Juli, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr, in der Liebfrauenkirchen in der Marienstraße in Waldshut gewütet. Laut Polizeimitteilung zerrissen sie das Evangelium der Taufkapelle und beschädigten die Osterkerze. Mit ihr schlugen sie auf das Klavier und verursachten einen Lackschaden. Damit nicht genug: Sie verteilten Flugblätter im Vorraum und zerrissen sie.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 150 Euro an. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf Hinweise.

Rietheim/Koblenz Badeunfall: Suche nach Mann (29) im Rhein wird abgebrochen Das könnte Sie auch interessieren

Wehr: Kratzer am Luxusauto

Am Bahnhofsplatz in Wehr ist am Sonntag, 9. Juli, zwischen Mitternacht und 8 Uhr, ein Audi Q7 zerkratzt worden, teilt die Polizei mit. Der Schaden soll im vierstelligen Bereich liegen.

Der Polizeiposten Wehr ermittelt, das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) nimmt Hinweise entgegen.

Bad Säckingen: Geparktes Auto beschädigt

Ein Audi einer 45-Jährigen ist am Freitag, 7. Juli, zwischen 14 und 15.30 Uhr, im Hof in Bad Säckingen beschädigt worden. Laut Polizei hatte die Frau ihren Wagen am Straßenrand geparkt. Als sie zurückkam, bemerkte sie den Schaden auf der Beifahrerseite.

Die Polizei vermutet, dass der Verursacher den Schaden beim Ein- oder Ausparken verursachte. Er fuhr davon.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Murg: Postauto angefahren und abgehauen

In der Hauptstraße in Murg ist am Montag, 10. Juli, 11.40 Uhr, ein am Fahrbahnrand abgestelltes Postauto angefahren worden, wie die Polizei schreibt. Der Außenspiegel ist demoliert, der Verursacher hat sich aus dem Staub gemacht.

Der Polizeiposten Laufenburg ermittelt, das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) nimmt Hinweise entgegen.

Todtnau: Ferienwohnung brennt aus

Ein kleines Haus an der Ortsdurchfahrt Todtnau-Muggenbrunn (L126), das gelegentlich als Ferienwohnung vermietet wird, ist am Montag, 10. Juli, komplett abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, verhinderte die örtliche Feuerwehr, dass das Feuer auf die benachbarten Gebäude übergriff, das Häuschen konnte sie nicht retten.

Gegen 1.30 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein: das Haus beginnt zu brennen, die Flammen drohen, überzugreifen. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers sei das Häuschen unbewohnt gewesen.

Bis in die späteren Morgenstunden war die Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, heißt es. Die Ortsdurchfahrt musste Richtung Notschrei zeitweise gesperrt werden. Es soll ein Schaden in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrags entstanden sein.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622 66698-0) ermittelt.

Schaffhausen Geparkter Lieferwagen brennt Das könnte Sie auch interessieren

Weil am Rhein: Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Ein Hund hat am Sonntag, 9. Juli, kurz vor 23 Uhr, in der Hubstraße in Weil am Rhein einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Einbrecher kletterte auf ein Garagendach, er wollte über ein geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus einsteigen.

Der Hund der Bewohnerin bellte, der Unbekannte sprang von der Garage und machte sich aus dem Staub.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621 176-0) ermittelt und bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.