Waldshut-Tiengen: 13-jähriger wird beim Überqueren der Straße vom Auto erfasst

Ein 65-Jähriger hat mit seinem Auto am Freitagmorgen, 9. Dezember, kurz vor 7.30 Uhr, in der Schmittenau in Waldshut einen 13-jährigen Jungen angefahren. Wie die Polizei mitteilt, musste der Teenager schwer verletzt in eine Fachklinik gebracht werden.

Laut Angaben bog der 65-Jährige bei der großen Ampel in die Badener Straße und gleich wieder links in die Kingnauer Straße ein und streifte den 13-Jährigen mit seinem Auto. Dem Polizeibericht zufolge war er der Auffassung, dass der Junge die Einmündung geradeaus in Richtung Bushaltestelle an der B34 überquerte.

Notarzt und Besatzung eines Rettungswagens versorgten den verletzten Fußgänger an der Unfallstelle. Danach kam der Junge in die Fachklinik.

Ühlingen-Birkendorf: 13-jähriger auf Fahrrad kollidiert mit Auto

In Ühlingen ist am Donnerstagnachmittag, 8. Dezember, gegen 15 Uhr, ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen. Laut der Medienmitteilung der Polizei verletzte er sich und suchte Hilfe in der Rettungswache in der Nähe. Von dort kam er ins Krankenhaus.

An der Kreuzung Gewerbestraße/Kirchwiesen soll der Junge mit seinem Rad von einem Verbindungsweg nach links in die Straße gebogen sein. Er habe die Kurve geschnitten und sei mit dem Auto eines 44-Jährigen zusammengestoßen. Der wollte offenbar ebenfalls links abbiegen. Laut Angaben flog der Junge über die Motorhaube auf die Straße.

Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrrad auf 250 Euro, am Auto auf 2500 Euro.

Bad Säckingen: Angebranntes Essen löst einen Einsatz aus

Ein angebranntes Abendessen in der Innenstadt in Bad Säckingen hat am Donnerstagabend, 8. Dezember, 19.50 Uhr, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Laut Polizeimitteilung löste der Hausrauchmelder aus, es qualmte. Hausbewohner setzten den Notruf ab.

Die Einsatzkräfte stellten laut Angaben fest, dass es sich lediglich um verkohltes Essen handelte. Die Polizei bemerkt mit einem Schuss Humor: „Bis auf das nicht mehr genießbare Essen entstand kein weiterer Schaden.“ Und: Niemand sei verletzt worden.

Dachsberg: Auto gerät auf Schnee ins Rutschen – Fahrer wird leicht verletzt

Auf dem Dachsberg bei der Urberger Säge ist auf der schneebedeckten Kreisstraße ein Auto ins Rutschen geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto drehte sich und blieb im Graben liegen, wie die Polizei berichtet. Der 57-jährige verletzte Fahrer habe sich selbst befreien können.

Der Mann sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden, wo er ambulant versorgt worden sei. Der Sachschaden soll bei mehreren tausend Euro liegen. Die Polizei merkt an: Das Auto sei vorschriftsmäßig mit Winterreifen ausgerüstet.