Waldshut-Tiengen: Der Hund verletzt den Fuß des 51-Jährigen

Im Bürgerwald in Tiengen ist am Montagabend, 20. Februar, um die 18.15 Uhr, ist ein 51-Jähriger von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt war der Mann mit seinem eigenen Hund auf dem Waldweg unterwegs.

In Höhe des Notausgangs des Bürgerwaldtunnels soll der Hund, vermutlich ein Australian Shepherd, angerannnt gekommen sein und den Mann in den Fuß gebissen haben. Der Fuß musste der Polizei zufolge medizinisch versorgt werden.

Laut Schilderung stand die Hundehalterin etwas weiter entfernt. Sie versuchte wohl, mit einer Hundepfeife ihren Shepherd zurückzurufen.

Mehrere Spaziergänger sollen sich in der Nähe aufgehalten haben. Deshalb hofft der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) auf Hinweise.

Weil am Rhein: Betrunkener mäht mit seinem Lastwagen Schilder um

Ein Betrunkener Lastwagenfahrer (34) hat mit seinem Fahrzeug am Dienstagabend, 21. Februar, zwei Schilder auf einer Verkehrsinsel bei der Freiburger Straße in Weil am Rhein umgefahren und hat sich erst mal aus dem Staub gemacht. Laut Polizeimeldung hatte der 34-Jährige 1,6 Promille Alkohol intus.

Gegen 22.15 Uhr meldete sich offensichtlich eine Frau bei der Polizei. Sie beobachtete laut Angaben den Lastwagen, wie er beim Abbiegen Richtung Bundesstraße/Römerstraße über die Verkehrsinsel fuhr und die beiden Schilder ummähte. Sie berichtete den Beamten, dass der Lastwagen weiterfuhr, jetzt auf einer Grünfläche in der Römerstraße am Ortseingang stand.

Die Polizei stellte den Mann, ließ ihn pusten, ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein. Während die Beamten mit dem 34-Jährigen beschäftigt waren, soll er zwei Polizisten beleidigt, bedroht und nach ihnen getreten haben. Das Ganze endete für den Fahrer mit einer Übernachtung auf dem Polizeirevier.

Lörrach: Verdacht auf Raub – 28-Jähriger sitzt in U-Haft

Ein 28-Jähriger soll am Samstagabend, 18. Februar, in der Schwarzwaldstraße eine 44-Jährige überfallen und ihr das Mobiltelefon abgenommen haben, berichten Staatsanwaltschaft Lörrach und Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch, 22. Februar.

Der Mann flüchtete laut Angaben, doch im Verlauf der Fahndung wurde er geschnappt und vorläufig festgenommen. Die Polizisten stellten das geklaute Mobiltelefon sicher.

Das Amtsgericht Freiburg ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Untersuchungshaft an. Der 28-Jährige sitzt jetzt hinter Gittern.

Lörrach: Autofahrer übersieht Zehnjährigen auf dem Roller

Ein Junge (10) ist bei einem Sturz nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Wallbrunnstraße in Lörrach am Dienstag, 21. Februar, 13.10 Uhr, zum Glück nur leicht verletzt worden. Laut Polizeimitteilung hatte er lediglich Schürfungen abbekommen, seine Eltern nahmen ihn mit nach Hause.

Laut Angaben fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto die Wallbrunnstraße talwärts und bog nach links auf einen Parkplatz ab. Er übersah den Jungen, der mit seinem Tretroller auf dem Gehweg ebenfalls talwärts fuhr. Der Zehnjährige krachte mit seinem Roller seitlich ins Auto.

Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 3000 Euro.

Neuigkeiten im Vermisstenfall Scarlett S.

Die Staatsanwaltschaft stellt das Todesermittlungsverfahren im Fall der im Südschwarzwald vermissten Wanderin ein. Die Hintergründe dazu:

