Waldshut-Tiengen: Flächenbrand beim alten Langenstein

Beim alten Langensteinstadion an der Wutach in Tiengen, hat am Donnerstag, 16. Februar, gegen 13.15 Uhr, auf einer Länge von 50 Metern ein Grünstreifen gebrannt. Wie die Polizei berichtet, konnte die Feuerwehr den Flächenbrand schnell löschen. Die Brandursache ist noch unklar.

Schopfheim: Gartenhütte brennt – Polizei sucht Zeugen

Eine Gartenhütte am Krattenrain in Schopfheim ist am Donnerstag, 16. Februar, fast völlig abgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 9.15 Uhr habe ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs gewesen sei, im Bereich der Schießsportanlage eine Rauchsäule gesehen und sofort die Feierwehr informiert.

Offensichtlich war die Hütte, die auf einem schrebergartenähnlichen Grundstück stand, längst vorher in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr jedenfalls fand sozusagen nur noch einen Schutthaufen vor. Wie die Polizei schreibt. Angaben zur Brandursache und dem Schaden kann sie noch nicht liefern.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/176-0) ermittelt und bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden.

Grenzach-Wyhlen: Junge (10) fährt in die Beifahrertür eines Autos

An der Einmündung zur Kolpingstraße in Grenzach-Wyhlen ist am Mittwoch, 15. Februar, gegen 7.30 Uhr, ein zehnjähriger Junge mit seinem Fahrrad in die Beifahrertüre eines Mercedes‘ gefahren. Laut Polizeimitteilung bat der Fahrer den Jungen, dessen Namen in sein Handy einzutippen, und fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Junge war wohl mit seinem Rad auf dem Gehweg in der Kirchstraße unterwegs. An der Einmündung tauchte das Auto auf. Der Zehnjährige habe zwar noch bremsen können, dennoch sei er in die Beifahrertür des Autos gefahren. Die Polizei schreibt von einer „leichten Kollision“.

Der Junge wurde laut Angaben nicht verletzt. Ob am Auto ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Laut Schilderungen forderte der Autofahrer den Jungen auf, er möge doch seinen Namen in sein Handy tippen. Ohne seine Personalien anzugeben, sei der Mann weitergefahren. Nach dem Unfall soll sich eine Fußgängerin um den Zehnjährigen gekümmert haben.

Die Polizei bittet den Mercedes-Fahrer und die Frau sowie mögliche weitere Zeugen sich beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) zu melden.

Die Fasnachtsbilanz der Polizei im Landkreis Waldshut

Die Polizei berichtet erneut von friedlichen Fasnachtsveranstaltungen. Am Schmutzige Donnerstag mussten die Beamten dennoch mancherorts eingreifen. Vor allem in Bad Säckingen gab es unliebsame Vorfälle.