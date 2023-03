Wehr: Kontrollen gehören zur Verkehrssicherheitsarbeit

Gleich 23 Autofahrer hat die Polizei am Montagabend, 27. März, bei einer Kontrolle in Wehr erwischt, weil sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen haben: 14 waren laut Polizeimeldung nicht angeschnallt, vier hatten während der Fahrt ihr Mobiltelefon in der Hand, vier waren zu schnell unterwegs und einer hatte zu viel Alkohol intus.

Mit 0,7 Promille lag ein 56-jähriger Lieferwagenfahrer über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille. Er muss mit einem vierwöchigen Fahrverbot und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen.

Polizeisprecher Mathias Albicker schreibt in der Pressemitteilung: „Verkehrskontrollen sind Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit, um Unfallursachen, wie nicht angepasste Geschwindigkeit oder Ablenkung, entgegenzuwirken oder auch Unfallfolgen zu mindern. Gerade innerorts ist deshalb das Anlegen des Sicherheitsgurts ein wesentlicher Baustein, um Verletzungen bei Verkehrsunfällen zu vermeiden.“

Waldshut-Tiengen: Einbrecher scheitern, aber der Schaden ist groß

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende, 24. bis 27. März, in Waldshut versucht, in eine Schule und ein Geschäftshaus einzubrechen. Sie schafften es nicht, aber sie verursachten einen Schaden von 3000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Allein an der Schule beschädigten der oder die Täter mehrere Türen erheblich, heißt es weiter. Auch die Schlösser an den Türen in einem Haus im Wallgraben, wo mehrere Praxis- und Geschäftsräume eingerichtet sind, hielten Stand.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) ermittelt.

Herrischried: Auto überschlägt sich – Fahrer unverletzt

Ein Auto hat sich am Montagabend, 27. März, kurz vor 17.30 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Hogschür und Hottingen überschlagen. Der Polizei zufolge hatte der 20-jährige Fahrer Glück, er blieb laut Untersuchungsergebnis des Krankenhauses unverletzt.

Die Polizei vermutet, dass der junge Mann zu stark aufs Gaspedal gedrückt hatte, weshalb er in einer Kurve mit seinem Wagen von der Straße abkam. Das Auto habe zunächst drei Leitpfosten rasiert und überschlug sich an einer Böschung.

Laut Angaben entstand am Wagen ein Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Lörrach: Auto überschlägt sich auf der Lucke – drei Leichtverletzte

Ein Auto hat sich am Montag, 27. März, gegen 6.45 Uhr, auf der sogenannten Lucke in Lörrach überschlagen. Der Fahrer (29) und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Sie kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Der 29-Jährige fuhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße, er kam aus Richtung Binzen und bog links auf die Lucke Richtung Ötlingen ab – dann passierte es. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab. Die Polizei schreibt von einer „medizinischen Ursache“ beim Fahrer. Sein Wagen streifte mehrfach die Schutzplanke, überquerte die Luckenkreuzung und kam nach etwa 600 Metern auf der Kreisstraße nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich – an einem Wegweiser kam es zum Stillstand.

Den gesamten Schaden gibt die Polizei mit etwa 50.000 Euro an. Eine Abschleppdienst lud das kaputte Fahrzeug auf. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße gesperrt.

Neben Rettungsdienst und Polizei waren Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz.

Lörrach: Auto brennt in Tiefgarage – Einkaufscenter evakuiert

In der Tiefgarage am alten Markt in Lörrach hat am Montagmorgen, 27. März, ein Auto Feuer gefangen. Das darüber liegend Einkaufszentrum wurde laut Polizeimitteilung für kurze Zeit evakuiert und die Zufahrt, die Bahnhofsstraße gesperrt.

Gegen 9.50 Uhr ging der Notruf auf der Leitstelle ein. Im Motorraum des Autos entfachte vermutlich ein technischer Defekt einen Schwelbrand, die Feuerwehr schnell löschen konnte. Das Auto wurde abgeschleppt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Brugg/Schweiz: Polizisten erwischen einen Einbrecher in flagranti

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Aargau und Regionalpolizei Brugg haben Montagnacht, 27. März, in einem Kiosk beim Neumarkt in Brugg einen Einbrecher (31) in flagranti erwischt und festgenommen. Aufmerksame Beobachter meldeten den Einbruch laut Mitteilung der Kantonspolizei kurz vor 23 Uhr.

Mehrere Patrouillen der beiden Einheiten rückten laut Angaben aus. Die Polizisten umstellten das Gebäude. Die Jalousie war hochgedrückt, Geräusche waren zu hören. Drinnen überraschten die Polizisten den Einbrecher. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt.