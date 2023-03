Waldshut-Tiengen: Mann (83) biegt in B34 ein – dann kracht es

Zwei Autos sind auf der B34 in Waldshut-Liedermatte am Samstag, 25. März, 12.15 Uhr, nach einer Vorfahrtsmissachtung ineinander gekracht. Vier Insassen wurden laut Polizeimeldung teils schwer verletzt. Der Unfall löste einen Großeinsatz aus: Rettungsdienst und Polizei rückten mit je sechs Fahrzeugen aus, dazu kamen Feuerwehr und Rettungshubschrauber. Die Bundesstraße war komplett gesperrt.

Laut Angaben bog ein 83-Jähriger mit seinem Auto aus dem Liederbach auf die Bundesstraße ein. Offensichtlich übersah er den von einem 43-Jährigen gesteuerten Wagen, der Richtung Dogern unterwegs war.

Im Wagen des Verursachers saßen eine 70- und 80-Jährige. Die drei wurden ebenso wie der Fahrer im anderen Auto verletzt.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro.

Bad Säckingen: Motorroller brennt – Feuer greift auf Container über

Ein Motorroller ist am Sonntagabend, 26. März, in der Mumpferfährstraße in Bad Säckingen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, griff das Feuer auf einen Aufenthaltscontainer über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Sie verhinderte damit, dass der Container noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Roller brannte dagegen komplett aus.

Gegen 17.30 Uhr ging laut Angaben der Notruf ein. Die Feuerwehr rückte sofort aus. Der Motorroller ist nur noch ein Wrack, am Container entstand der Polizei zufolge ein Schaden von rund 5000 Euro. Warum, das Fahrzeug Feuer fing, wird noch ermittelt.

Görwihl: Mobiler Heizofen in einer Firma brennt

Das hätte wohl auch ins Auge gehen können. In einem Unternehmen in Görwihl ist am Samstagnachmittag, 25. März, kurz nach 14 Uhr, ein mobiler Heizofen in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an. Zügig schafften die Einsatzkräfte den Ofen nach draußen und verhinderten Schlimmeres. Die Substanz des Betriebsgebäudes wurde laut Mitteilung der Polizei nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Der Ofen und die angeschlossene Belüftung sind kaputt. Laut Angaben liegt der Schaden bei etwa 30.000 Euro.

Hochrhein/Südschwarzwald Blaulichtreport: Auto überschlägt sich bei Dettighofen Das könnte Sie auch interessieren

Todtmoos: Spraydosen und Toilettenpapier brennen

Zwei Spraydosen und zwei Toilettenpapierrollen sind in der Nacht auf Samstag, 25. März, im alten Kurpark in Todtmoos angezündet worden. Laut Polizeimitteilung schreckte gegen 1.30 Uhr ein Knall eine Anwohnerin auf, sie sah das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Jestetten: Unfallflucht auf Kundenparkplatz – Polizei bittet um Hinweise

Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarkts in Jestetten ist am Donnerstag, 23. März, zwischen 14.40 und 15 Uhr, ein dort abgestellter Ford Transit angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher machte sich mit seinem Wagen aus dem Staub. Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hofft auf Hinweise.

Der Ford stand laut Angaben auf dem oberen Parkdeck, direkt an der Ausfahrt. Er wurde vom unbekannten Fahrzeug auf der rechten Seite angefahren.

Bad Säckingen: Unfallflucht auf dem Festplatz – Zeugen gesucht

Vermutlich ein weißer Kleinwagen hat am Sonntag, 26. März, zwischen 14.30 und 15.15 Uhr, auf dem Festplatz in Bad Säckingen, gegenüber dem Basketballfeld, beim Ausparken einen 1er BMW beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto weiter. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) sucht Zeugen.

Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Lörrach: Polizei nimmt zwei Einbrecher fest – einer muss hinter Gitter

Nach einem Einbruch in einen Keller in der Kreuzstraße in Lörrach hat die Polizei am in der Nacht auf Samstag, 25. März, zwei Tatverdächtige festgenommen. Gegen einen der beiden bestand ein Haftbefehl. Er wurde ins Gefängnis gebracht, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 0.30 Uhr wurde laut Angaben die Polizei alarmiert. Einer der Einbrecher flüchtete, als er sich von Bewohnern beobachtet fühlte, den anderen, einen 37-Jährigen, erwischten die Beamten im Keller. Er soll Widerstand geleistet und die Polizisten bedroht haben. Offensichtlich brach der Tatverdächtige ein Kellerfenster auf.

Die Polizei fahndete nach dem anderen Mann (28). Der saß in einem geparkten Auto. Die Beamten fanden mehrere Gegenstände im Fahrzeug, vermutlich Diebesgut. Zudem sei das Kennzeichen am Auto falsch gewesen, es gehöre zu einem anderen Fahrzeug.

Der Polizei zufolge ist der 28-Jährige wieder auf freiem Fuß. Der 37-Jährige konnte eine gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht bezahlen, deshalb muss er nun seine Haftstrafe absitzen. Die Polizei ermittelt weiter.