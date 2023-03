Waldshut-Tiengen: Brand verursacht einen hohen Sachschaden

In der Küche eines Mehrfamilienhauses in Waldshut ist am Mittwochabend, 1. März, kurz vor 23 Uhr, Feuer ausgebrochen. Laut Mitteilung der Polizei konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Dennoch blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde laut Angaben niemand.

Der Wohnungsinhaber habe die Flammen bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Vorsorglich habe er die anderen Hausbewohner dazu bewegt, das Haus zu verlassen.

Das Feuer ist der Polizei zufolge im Bereich eines ans Stromnetz angeschlossenen Raclettegrills ausgebrochen. Die Flammen hätten auf die Eckbank übergegriffen. Grill und Eckbank seien schwer, die Küche dagegen leicht beschädigt worden.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Lauchringen: Zwei Autofahrerinnen nach Unfall leicht verletzt

An der Kreuzung Bundes-/Rainleäcker-/Martin-Luther-Straße in Unterlauchringen sind am Mittwoch, 1. März, gegen 13.30 Uhr, zwei Autos ineinander gekracht. Die beiden Frauen hinterm Steuer wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Eine 59-Jährige solle mit ihrem Mazda aus der Rainleäckerstraße nach rechts auf die Bundesstraße eingebogen sein. Ihr Wagen krachte in einen Dacia einer 33-Jährigen. Die Mazda-Fahrerin sei vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, die Dacia-Fahrerin ins Krankenhaus gebracht worden.

Beide Fahrzeuge mussten laut Angaben abgeschleppt werden. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 15.000 Euro an.

Lauchringen: Geparktes Auto beschädigt – Verursacher fährt davon

Auf dem Parkplatz der Gemeindehalle in der Schulstraße in Unterlauchringen ist am Mittwoch, 1. März, zwischen 9.30 und 14.30 Uhr, ein geparktes Auto, ein grauer Renault Megane, beschädigt worden, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte den Renault mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an der Fahrertür streifte.

Laut Beschreibung war das Verursacherfahrzeug weiß. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bittet um Hinweise.

Bad Bellingen: Fußgängerin überrollt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine Fußgängerin (31) ist am Mittwoch, 1. März, 9.10 Uhr, im Hebelweg in Bad Bellingen (Landkreis Lörrach) von einem Kleintransporter überrollt worden. Sie kam laut Mitteilung der Polizei mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg.

Im Bereich einer abschüssigen Zufahrt zu einem Grundstück soll sie vom Kleintransporter zunächst umgestoßen, dann mit dem rechten Hinterrad überrollt worden sein. Der 23-jährige Fahrer erlitt laut Angaben einen Schock.