Lauchringen: Fußgängerin wird auf Parkplatz angefahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch, 12. Oktober, auf dem Parkplatz eines Discounters in Lauchringen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei lief die 51-jährige Frau gegen 17.45 Uhr zusammen mit ihrem Mann zu ihrem geparkten Fahrzeug, als sie von hinten vom Auto eines 78 Jahre alten Mannes erfasst wurde.

Die Frau stürzte von der Motorhaube auf den Asphalt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Nach ihrer Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam sie in ein Krankenhaus. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

Waldshut-Tiengen: Unfallflucht beim Jobcenter – Zeugen gesucht!

Beim Jobcenter in der Waldtorstraße ist Waldshut ist am Mittwoch, 12. Oktober, zwischen 6.30 und 11.50 Uhr, ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Mazda stand dort am Fahrbahnrand. Wie die Polizei berichtet, soll ein unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen die Fahrzeugfront des Mazda geprallt sein, der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Der Verursacher flüchtete. Teile einer rosa gehaltenen Kennzeichenhalterung vom verursachenden Fahrzeug blieben zurück. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60.

Schwörstadt: Autofahrerin verliert Kontrolle über ihren Wagen und muss mit Schock ins Krankenhaus

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch,12. Oktober, gegen 10 Uhr, beim Einparken in Schwörstadt die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die 80-jährige Frau wollte laut Polizei auf einem Parkplatz an der Hauptstraße vorwärts einparken. Dabei dürfte sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben.

Das Auto beschleunigte stark und beschädigte zunächst ein geparktes Auto sowie ein Schild. Danach überquerte der Wagen einen Grünstreifen, bevor er gegen einen Ampelmast prallte und zum Stillstand kam. Die Fahrerin stand laut Polizei merklich unter dem Eindruck des Geschehens.

Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der Frau wurde schwer beschädigt. An diesem entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, am anderen Wagen von etwa 1500 Euro. Die Schadenshöhe an der Ampel ist noch nicht bekannt.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.